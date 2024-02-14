Sony: PlayStation 5, eskimeye başladı! Satışlar, düşecek mi?

Sony, bugüne kadar kaç tane PlayStation 5 sattığını açıkladı. Açıklamalarda, satışların artık düşeceği ve Sony, PlayStation 5'in artık eskimeye başladığını duyurdu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, gerçekleştirdiği bir etkinlikte, 2023'ün son çeyreğine ait mali durum raporunu kamuoyuyla paylaştı ve geleceğe dair bazı önemli açıklamalarda bulundu. Sony'nin paylaştığı rakamların ötesinde, en dikkat çekici konu PlayStation 5'e odaklandı.

SONY PLAYSTATION 5'İN SATIŞLARI DÜŞECEK

Sony'nin verdiği bilgilere göre, PlayStation 5'in geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki satışları 8,2 milyon adet olarak kaydedildi. Böylece toplamda 54,8 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşıldı. Ancak sektör analistlerinin beklentileri, bu dönem için daha yüksek bir satış miktarını işaret ediyordu. Bloomberg analistlerine göre, Sony'nin 9 milyonun üzerinde PlayStation 5 satışı gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Sony'nin üst düzey yöneticilerinden Naomi Matsuoka'nın yaptığı açıklamalara göre, "Geleceğe dönük olarak, PlayStation 5'in yaşam döngüsünün ikinci aşamasına gireceğiz." Matsuoka, konsolun yıllık satış hızının bundan sonra azalacağını belirtti. Sony, bu açıklama ile PlayStation 5'in artık eskiyen bir platform olduğunu kabul etmiş oldu.

Ayrıca, Sony'nin artık PlayStation 5 için büyük planları olmadığı da belirtiliyor. Naomi Matsuoka, bundan sonra PlayStation 5 için büyük ölçekli oyun planlamadıklarını ifade etti. Bu açıklama, Sony'nin artık PlayStation 5 Pro ve PlayStation 6 gibi yeni projelere odaklanma kararını gösteriyor.