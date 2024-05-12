Starlink, beşinci yılında kar etmeye başladı

Elon Musk'ın küresel internet ağı girişimi Starlink, beşinci yılında kâr etmeye başladı.

2018 yılının başlarında, Starlink'e ait iki test uydusu başarıyla yörüngeye fırlatıldı ve 2019'da SpaceX roketleri ilk 60 Starlink uydusunu planlanan yörüngelerine taşıdı. Tam beş yıl sonra, SpaceX 6300'den fazla uyduyla gezegenimizin etrafında genişleyen bir ağ oluşturmaya devam ediyor.

5 yıl sonra kar etmeye başlayacak

Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, tekrar kullanılabilir roketlere sahip olmasıyla maliyetleri ciddi şekilde düşürse de, sürekli yeni uyduların üretilmesi, ağın yönetilmesi ve çalışır durumda tutulması büyük bir yatırım gerektiriyor. Ancak araştırmalar, SpaceX'in sadece 5 yıl sonra kar etmeye başlayacağını gösteriyor.

Quilty Space'in gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Starlink dünya çapında yaklaşık 3 milyon aboneye ulaştı. Bu da 2024 yılında Starlink'in 6,6 milyar dolarlık bir ciro elde edeceğini ve bunun 600 milyon dolarlık kısmının kâr olarak kalacağını gösteriyor.

Quilty Space'in kurucularından Chris Quilty, SpaceX'in fırlatma sıklığı ve sektöre olan etkisi konusunda hak ettiği değeri almadığını belirtiyor. SpaceX'in dikey entegrasyonlu uydularının maliyetleri azalttığına ve Starship modellerinin devreye girmesiyle Starlink'in daha büyük ve gelişmiş uydular fırlatmaya başlayacağına dikkat çekiyor. Bu da Starlink'in karını artırabilir ve hatta Starlink antenlerine ihtiyaç olmadan doğrudan hücresel veri kullanımını mümkün kılabilir.