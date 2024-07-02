Steve Ballmer'ın serveti, Bill Gates'i geride bıraktı
Microsoft'un kurucu ortakları arasındaki servet savaşları devam ediyor.
Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksi, teknoloji dünyasının iki önemli ismi arasındaki servet yarışına ev sahipliği yapıyor. Microsoft'un kurucu ortaklarından Steve Ballmer, servetiyle Bill Gates'i geride bıraktı.
Steve Ballmer'ın dudak uçuklatan serveti
Bloomberg verilerine göre, her iki isim de şu anda 157 milyar dolarlık servete sahip. Bill Gates, 17 Haziran'dan beri bu seviyede bulunurken, Steve Ballmer'ın serveti 1 Temmuz'da 154 milyar dolar seviyesindeydi. Son günlerde yaşanan artışla birlikte Ballmer da 157 milyar dolara ulaştı ve Bill Gates'in yanına yerleşti.
Dünyanın en zengin insanları sıralaması
Bloomberg'in milyarderler endeksi, dünyanın en zengin insanlarının servetlerini gerçek zamanlı olarak izlemekte. İşte güncel sıralama:
- Elon Musk - 226 milyar dolar
- Jeff Bezos - 219 milyar dolar
- Bernard Arnault - 199 milyar dolar
- Mark Zuckerberg - 179 milyar dolar
- Larry Page - 162 milyar dolar
- Steve Ballmer - 157 milyar dolar
- Bill Gates - 157 milyar dolar
- Larry Ellison - 156 milyar dolar
- Sergey Brin - 153 milyar dolar
- Warren Buffett - 128 milyar dolar
Son Haberler