Steve Ballmer'ın serveti, Bill Gates'i geride bıraktı

Microsoft'un kurucu ortakları arasındaki servet savaşları devam ediyor.

Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksi, teknoloji dünyasının iki önemli ismi arasındaki servet yarışına ev sahipliği yapıyor. Microsoft'un kurucu ortaklarından Steve Ballmer, servetiyle Bill Gates'i geride bıraktı.

Steve Ballmer'ın dudak uçuklatan serveti

Bloomberg verilerine göre, her iki isim de şu anda 157 milyar dolarlık servete sahip. Bill Gates, 17 Haziran'dan beri bu seviyede bulunurken, Steve Ballmer'ın serveti 1 Temmuz'da 154 milyar dolar seviyesindeydi. Son günlerde yaşanan artışla birlikte Ballmer da 157 milyar dolara ulaştı ve Bill Gates'in yanına yerleşti.

Dünyanın en zengin insanları sıralaması

Bloomberg'in milyarderler endeksi, dünyanın en zengin insanlarının servetlerini gerçek zamanlı olarak izlemekte. İşte güncel sıralama: