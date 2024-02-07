Teknoloji devi, işgücünün yüzde 10'unu işten çıkaracak!

2024 yılında yapacağı toplu işten çıkarmaları duyuran büyük teknoloji şirketleri listesine Snap de eklendi. Snapchat sosyal ağının ana şirketi Snap, işgücünün yüzde 10'unu, işten çıkaracak.

2024 yılında yapacağı toplu işten çıkarmaları duyuran büyük teknoloji şirketleri listesine Snap de eklendi. Snapchat sosyal ağının ana şirketi Snap, işgücünün yüzde 10'unu, yani 529 çalışanını işten çıkaracağını resmi olarak duyurdu.

BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILIYOR

Şirket işten çıkarmalarını dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir başvuruda açıkladı. Snap, bu hamleyi işini en yüksek öncelikleri yerine getirmek için en iyi şekilde konumlandırmak ve zaman içinde büyümeyi desteklemek için kademeli olarak yatırım yapma kapasitesine sahip olmak amacıyla yaptığını söyledi. Şirket, öncelikle etkilenen çalışanların kıdem tazminatı maliyetlerini karşılamak için 55 milyon ila 75 milyon dolar arasında tek seferlik bir harcama yapacak.

Ağustos 2022'de Snap, işgücünün yüzde 20'sini zaten işten çıkarmış ve Snapchat için orijinal içerik geliştirmeyi de durdurmuştu. Ayrıca sadece birkaç ay önce piyasaya sürülen Pixy drone'unun üretimine de son vermişti.

Amazon bu yıl Twitch, Amazon Prime ve MGM bölümlerinden yüzlerce kişiyi işten çıkarırken, Google da Cihazlar ve Hizmetler, Google Asistan ve YouTube gibi çeşitli gruplardan yavaş yavaş işten çıkarmalar yapıyor. eBay 1.000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Salesforce 700 kişiyi işten çıkaracağını, PayPal ise 2.500 kişiyi işgücünden çıkaracağını duyurdu.