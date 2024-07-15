Teknoloji dünyasında şok gelişme! Google, Wiz'i satın almak için dev miktar ayırdı

Google, bulut tabanlı siber güvenlik sistemleri üreten Wiz'i satın almak istediği iddia ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tarihi bir satın alma hamlesiyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

23 milyar doları gözden çıkardı

Arama motorundan bulut hizmetlerine, yapay zeka araştırmalarından reklamcılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren teknoloji devi Google'ın yeni hedefi, bulut tabanlı siber güvenlik alanında önemli bir oyuncu olan Wiz oldu. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Google, Wiz'i satın almak için tam 23 milyar doları gözden çıkarmış durumda. Bu miktar, şimdiye kadar Google'ın gerçekleştirdiği en büyük satın alma anlaşması olma özelliğini taşıyor.