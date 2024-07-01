Telegram'ın Kurucusu Durov'dan şaşırtıcı çalışan açıklaması

Telegram'ın kurucusu Pavel Duvrov, sadece 30 mühendis çalıştırmakla övündü.

Mesajlaşma platformu ve sosyal medya ağı Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, tüm şirkette yalnızca otuz mühendisin çalıştığını ve insan kaynakları (İK) departmanının bulunmadığını açıklayarak herkesi şaşırttı.

"Sadece 30 mühendisle çalışıyoruz"

Durov, bu yorumları katıldığı bir podcast röportajında yaptı ve Telegram'daki tek ürün müdürünün kendisi olduğunu belirtti. Ayrıca, sadece 30 mühendis çalıştırmakla övünerek ekibin "süper verimli" olduğunu vurguladı.

Pavel Durov, Telegram'ın sınırlı bir mühendis kadrosuna sahip olmasına rağmen yüksek verimlilikle çalıştığını savundu. Bu durum, teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Durov, röportajda şunları söyledi:

"Telegram'daki tek ürün müdürü benim ve sadece 30 mühendisle çalışıyoruz. Ancak ekibimiz son derece verimli çalışıyor ve bu bizim için bir sorun teşkil etmiyor."

Telegram'ın mühendis kadrosunun küçüklüğü ve bazı güvenlik uygulamaları, güvenlik uzmanlarının tepkisini çekti. Özellikle Telegram'ın varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirmemesi, özel bir algoritma kullanması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan sunuculara sahip olması eleştirilere neden oldu. Electronic Frontier Foundation (EFF) Siber Güvenlik Direktörü Eva Galperin, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bu durumun siber saldırganları cesaretlendireceğini belirtti.

Eva Galperin, "Eğer bir tehdit aktörü olsaydım, bu kesinlikle cesaret verici bir haber olurdu. Her saldırgan, son derece yetersiz ve aşırı çalışan bir rakibi sever" ifadelerini kullandı. Galperin ayrıca, "Otuz mühendis demek, yasal taleplerle mücadele edecek kimsenin olmaması, kötüye kullanım ve içerik denetimi sorunlarıyla başa çıkacak bir altyapının bulunmaması anlamına geliyor" diyerek Telegram'ın mevcut durumunun ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekti.