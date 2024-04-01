Trabzon'da kripto dolandırıcılığı! 13 bin 430 dolarlık zarar

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan A.K.'nin, kripto para dolandırıcılarının hedefi haline gelmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık vakası, son dönemde artan dijital suçlar konusunda bir kez daha dikkatleri çekti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan A.K., son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden birine kurban gitti. Kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan bir dolandırıcıya inanan A.K., 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını kaybetti.

Yatırımcı, 13 bin dolarlık varlığını kaybetti

Dolandırıcı, A.K.'yi aradıktan sonra Paribu işletmesindeki kripto para hesabının güvende olmadığını iddia etti ve varlıklarını güvenli bir hesaba aktarmasını istedi. Bu talebi doğrultusunda A.K., dolandırıcının verdiği hesaba kripto varlıklarını aktardı. Ancak işlemi tamamladıktan sonra dolandırıcının ulaşılamaz hale gelmesi üzerine dolandırıldığını fark eden A.K., durumu polise bildirdi.

Polis, dolandırıcının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Ancak dolandırıcının tek başına mı yoksa bir ekiple mi çalıştığı henüz netlik kazanmış değil. Dolandırıcılık girişimlerinin artmasıyla birlikte, vatandaşların benzer durumlarda dikkatli olması gerekiyor. Dolandırıcılar, kurumları taklit eden sahte mailler veya telefon aramalarıyla insanları kandırmaya çalışabiliyorlar.

Şu an için dolandırıcının diğer mağdurlarının olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. Dolandırıcılık olaylarında mağdurların kayıplarını minimize etmek için kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve önlemler alınması önem arz ediyor.