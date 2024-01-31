Resmî Gazete'de önemli bir karar alındı. Alınan kararla birlikte trafik cezası indirimli ödeme süresi uzatıldı.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar, ehliyet sahibi ve aktif araç kullanan tüm vatandaşları ilgilendiriyor. "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında yapılan değişiklikle, trafik cezalarının indirimli ödeme sürelerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Trafik cezası indirimli ödeme süresinde değişiklik

Önceden, bir trafik cezasını aldığınızda belirli bir süre içinde ödeme yapmanız durumunda belirli bir indirim hakkı kazanıyordunuz. Bu süre, bugüne kadar 15 gün olarak belirlenmişti. Yani cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması halinde yüzde 25 indirimden yararlanılıyordu. Ancak, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla bu süre değiştirildi.

Yeni düzenleme ile trafik cezasını indirimli ödemek isteyenler için tanımlanan süre bir aya çıkarıldı. Yani artık, trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödeme yapılması halinde indirimden yararlanılabilecek.