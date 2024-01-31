Trafik cezası indirimli ödeme süresinde değişiklik

Trafik cezası indirimli ödeme süresinde değişiklik
Resmî Gazete'de önemli bir karar alındı. Alınan kararla birlikte trafik cezası indirimli ödeme süresi uzatıldı.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar, ehliyet sahibi ve aktif araç kullanan tüm vatandaşları ilgilendiriyor. "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında yapılan değişiklikle, trafik cezalarının indirimli ödeme sürelerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Trafik cezası indirimli ödeme süresinde değişiklik

Önceden, bir trafik cezasını aldığınızda belirli bir süre içinde ödeme yapmanız durumunda belirli bir indirim hakkı kazanıyordunuz. Bu süre, bugüne kadar 15 gün olarak belirlenmişti. Yani cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması halinde yüzde 25 indirimden yararlanılıyordu. Ancak, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla bu süre değiştirildi.

Yeni düzenleme ile trafik cezasını indirimli ödemek isteyenler için tanımlanan süre bir aya çıkarıldı. Yani artık, trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödeme yapılması halinde indirimden yararlanılabilecek.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!