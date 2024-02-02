Trendyol, Ukrayna'da hizmete başlıyor

Trendyol, Ukrayna'da hizmete başlıyor
Trendyol, hizmet verdiği ülkelere bir yenisini daha ekleyecek. Yapılan açıklamaya göre Trendyol, savaş durumunda olan Ukrayna'ya açılacak.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, uluslararası genişleme adımlarını atmaya devam ediyor. Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinde hizmet veren Trendyol, şimdi de Ukrayna pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

TRENDYOL UKRAYNA PAZARINA AÇILIYOR

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar liderliğindeki heyet, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Trendyol, Ukrayna'da faaliyet göstermek üzere gerekli yatırım çalışmalarına başlayacak. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko, Trendyol'un Ukrayna pazarındaki varlığından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iyi ilişkilerin devam edeceğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türk ve Ukraynalı bakanlıkların İstanbul'daki toplantısında, iki ülkenin iş birliği yaparak Ukrayna'nın savaş nedeniyle zarar gören altyapısını yeniden inşa etme kararı alındı.

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