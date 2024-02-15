Trendyol'dan, halka arz açıklaması: Acele etmeyeceğiz

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, e-ticaret devinin halka arz sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, halka arzın plan dahilinde olduğunu ancak bunun için acele edilmeyeceğini ifade etti.

Son bir yılda ülkemizde halka arz edilen şirketlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören pek çok firma, bu süreçte halka arz edildi. Ancak bazı büyük firmalar, bu furyaya katılmadı. Bunlardan biri de e-ticaret devi Trendyol oldu. Peki, Trendyol neden halka arz olmadı ve gelecek planları neler?

"HALKA ARZ İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ"

Bugün Bloomberg TV'ye konuşan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kendilerinin de halka arz planlarının olduğunu belirten Çetin, ancak acele etmeyeceklerini ifade etti. Trendyol'un, BİST'e güçlü bir giriş yapmayı planladığı görülüyor.

Çağlayan Çetin, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak." dedi. Önceliklerinin Trendyol'u uluslararası arenada daha güçlü hale getirmek olduğunu vurgulayan Çetin, şirketin Türkiye dışındaki varlığını artırmak istediklerini belirtti. Çetin'e göre, Trendyol halka arz edildiğinde gelirinin yüzde 50'sini uluslararası pazardan elde etmeli.

Çağlayan Çetin, şu anda Körfez ülkelerinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu açıkladı. Yıl sonuna kadar bu rakamı 6 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ve nihai hedeflerinin 10 milyon müşteri olduğunu belirtti.