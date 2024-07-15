Trump suikast girişimi piyasaları etkiledi! Bitcoin'de hareketlilik yaşandı

Trump suikast girişimi piyasaları etkiledi! Bitcoin'de hareketlilik yaşandı
Kripto para dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından harekete geçti.

Eski ABD Başkanı ve ABD Başkan adayı Donal Trump,Pensilvanya'da verdiği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentiler nedeniyle bitcoin, 62 bin doların üzerine çıkarak önemli bir sıçrama yaptı.

Bitcoin fiyatındaki hızlı artış

Bitcoin, son 24 saat içinde %4,6 oranında artış göstererek 62 bin 922 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bu artış, küresel kripto para piyasasının toplam değerini %4,1 artırarak 2 trilyon 300 milyar dolara çıkardı.

Donal Trump'a suikast girişimi piyasaları nasıl etkiledi?

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki bu ani yükselişi, eski Başkan Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artmasına bağladı. Trump, kripto paralara yönelik olumlu yorumları ile bilinen bir isim. Bu nedenle, onun başkanlık yarışındaki yükselişi, yatırımcıların kripto paralara olan güvenini artırmış gibi görünüyor.

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