TÜİK'e göre en çok kazandıran meslekler ortaya çıktı!

TÜİK, 2022 yılına ilişkin Kazanç Yapısı İstatistikleri raporunu paylaştı. Türkiye'de en çok ve en az kazandıran sektörler de ön plana çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Kazanç Yapısı İstatistikleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bu araştırma, ülkedeki maaş durumlarını, en çok ve en az kazandıran sektörleri detaylı bir şekilde inceleyerek ortaya koydu. İşte TÜİK'in araştırmasına dair bazı önemli veriler:

Aylık ortalama kazanç: 12 bin 450 TL

Kasım 2022 itibariyle, aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama brüt maaşı 11 bin 233 TL iken, kadınlar için bu rakam 10 bin 961 TL oldu. Buna ek desteklerin dahil edilmesiyle kişi başı aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL'ye ulaştı. Yıllık brüt kazanç ise 144 bin 390 TL olarak kaydedildi.

Çalışma saatleri ve saatlik ücret

Maaşlı çalışanlar, Kasım 2022'de aylık ortalama 201,3 saat çalıştılar. Erkeklerin ortalama çalışma süresi 206,3 saat iken, kadınlar için bu rakam 191 saatti. Ortalama saatlik brüt ücret ise 55,4 TL olarak belirlendi.

Eğitim düzeyi ve kazanç

TÜİK araştırması, eğitim düzeyi ile kazanç arasında doğru orantı olduğunu gösterdi. Hiç eğitim almamış veya ilkokul mezunu olanların en düşük geliri elde ettiği görüldü. Yükseköğretim mezunları ise en yüksek gelir düzeyine sahipti.

En yüksek kazanç sağlayan meslek grupları

Yıllık ortalama brüt kazanç bakımından en yüksek kazanan meslek grubu, yükseköğretim mezunu erkekler oldu. Bu grup, 207 bin 112 TL yıllık ortalama brüt kazanç elde etti. Aynı eğitim düzeyine sahip kadınların yıllık brüt kazancı ise 171 bin 568 TL oldu. Genel olarak, erkekler tüm sektörlerde kadınlardan daha fazla kazanç sağladılar.

En yüksek ve en düşük kazanç sağlayan sektörler

Araştırma, "finans ve sigorta" sektörünün en çok kazandıran sektör olduğunu ortaya koydu. Bu sektörde çalışanların yıllık ortalama kazancı 293 bin 511 TL idi. "Konaklama ve yiyecek hizmeti" sektörü ise en az kazandıran sektör olarak belirlendi, bu sektörde çalışanların yıllık ortalama kazancı 99 bin 290 TL olarak kaydedildi.

En çok ve en az kazandıran meslek grupları

Yöneticiler, yıllık ortalama 276 bin 507 TL brüt kazanç ile en çok kazanan meslek grubuydu. En az kazananlar ise brüt 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanlardı.