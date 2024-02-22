Türkiye'de haftada 40 saat çalışma uygulamasına geçildi!

Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile ilçede belediye çalışanlarının haftalık çalışma süreleri 40 saate düşürüldü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan belediye ile DİSK Genel İş Sendikası arasında önemli bir gelişme yaşandı. "Mutlu Mezitli Şirketi" bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesine ek bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte, çalışanların haftalık mesaisi 45 saatten 40 saate indirilirken, maddi açıdan da iyileştirmeler yapıldı.

4 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

Mezitli Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında gerçekleşen sözleşme töreni belediye meclis salonunda düzenlendi. Sözleşmenin 4 Temmuz tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Sözleşme kapsamında ikramiye, bayram yardımı, yemek yardımı gibi haklarda iyileştirmeler yapıldığı ifade edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, imzalanan sözleşmenin bir "Ek Protokol" olduğunu vurgulayarak, sendika yöneticileri ile birlikte hükümetin belirlediği yüzde 40 kotasının en yüksek limitini belirlediklerini ifade etti. Tarhan, yapılan ek protokolle çalışanların haklarını iyileştirdiklerini ve özellikle maddi destekler sağladıklarını belirtti.

DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise belirli dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin yapıldığını ve Mezitli Belediyesi ile bugüne kadar olumlu iş birliği içinde olduklarını dile getirdi. Göksoy, çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi gibi önemli iyileştirmeler yapıldığını ve işçilerin haklarının artırılmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca, hükümetin belirlediği sınırların dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve yapılan protokolün işçilere hayırlı olmasını temenni etti.