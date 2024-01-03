Türkiye'deki vergi rekortmeni belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirdi. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef de ortaya çıktı.

Vergi rekortmenleri listesi ve toplanan vergi tutarları, Türkiye'de vergi mükelleflerinin beyanlarını ve ödemelerini takip etmek, vergi gelirlerini analiz etmek için kullanılan önemli bir kaynaktır. 2022 yılında toplam gelir ve kurumsal vergi tutarlarında önemli bir artış görülmüş gibi görünmektedir.

2022 yılında toplam gelir vergisi 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 TL, kurumsal vergi ise 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 TL oldu. Bu, bir önceki yıla göre belirgin bir artışı temsil ediyor.

Vergi rekortmenleri belli oldu

İsimleri açıklanmayan (*) vergi rekortmenleri arasında Selçuk Bayraktar ve Mustafa Rahmi Koç gibi tanınmış isimler yer alıyor. Bu kişilerin kendilerine ait menkul sermaye iratlarından kaynaklanan vergi tutarları dikkat çekici.

Türkiye'nin önde gelen bankaları, vergi rekortmeni kurumlar arasında yer alıyor. Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, QNB Finansbank ve Denizbank gibi büyük bankalar, önemli ölçüde vergi ödeyen kurumlar olarak listelenmiş.

Vergi yılı ile takvim yılı farklıdır ve 2023 yılına ait beyannameler 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında hazırlanacaktır.

Vergi rekortmenleri listeleri, toplumda vergi bilincini artırmak, şeffaflığı sağlamak ve vergi ödeyen bireyleri ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlenir. Listeler, ekonomik durumu ve vergi sisteminin etkinliğini değerlendirmek için de önemli bir kaynaktır.