Türkiye'nin 4. mobil operatörü Netgsm'in fiyatları nasıl?

Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü Netgsm, müşteri almaya başladı. Peki, Netgsm'in fiyatları nasıl? Detaylar, haberimizde...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2009 yılında sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisansı verdiği Netgsm'de heyecan verici bir gelişme yaşandı. Şirket, mobil operatör olarak faaliyet göstermeye başladığını duyurdu ve bu adımıyla Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olma unvanını kazandı. Geçtiğimiz yılın test aşamalarını başarıyla tamamlayan Netgsm, artık tüm müşterilere hizmet sunmaya hazır.

Netgsm, BTK'den "0510 22X XXXX" şeklindeki telefon numarası bloğunu satın alarak, müşterilerine bu numaraları sunacak. Çevrim içi başvuru imkanıyla herkesin erişebileceği Netgsm, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi büyük şirketlere rakip olacak. Daha önce bu operatörlerden hizmet alan vatandaşlar, numaralarını Netgsm'e taşıyabilecekler.

NETGSM FİYATLARI NASIL?

Şirketin internet sitesinde sunulan paketler, nispeten uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Her tüketici kendi ihtiyaçlarına göre bir paket bulabilecek. Örneğin:

4 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 69 TL (Aylık)

6 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 79 TL (Aylık)

4 GB internet + 750 dakika + 100 SMS: 89 TL (Aylık)

10 GB internet + 500 dakika + 50 SMS: 99 TL (Aylık)

20 GB internet + 500 dakika + 100 SMS: 149 TL (Aylık)

20 GB internet + 1000 dakika + 100 SMS: 179 TL (Aylık)

30 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 285 TL (Aylık)

40 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 355 TL (Aylık)

50 GB internet + 2000 dakika + 100 SMS: 430 TL (Aylık)

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA YAPILABİLİYOR

Netgsm'e başvurular sadece çevrim içi ortamda yapılabiliyor. Firma, e-Devlet üzerinden kayıt olma imkanı sunarken, aynı zamanda internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden de abonelik alımı gerçekleştiriyor.

Netgsm'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yılın sonuna kadar numara taşıma işlemleriyle birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin mobil iletişim sektörüne getirdiği yeniliklerle dikkatleri üzerine çeken Netgsm, rekabetçi bir piyasada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.