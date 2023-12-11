Türkiye'nin en zengin 100 kişi ve ailesi!

Ekonomist Dergisi, Türkiye'nin en zengin 100 kişi ve ailesini açıkladı. Zirvedeki aile tabii ki değişmeyerek "Koç ailesi" oldu. İşte detaylar...

Ekonomist Dergisi, Türkiye'deki en varlıklı kişileri ve ailelerini belirlediği "En Zengin 100" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 20 yıldır düzenlenen bu çalışma, bireylerin Borsa İstanbul'daki varlıkları, gayrimenkul, döviz bazlı gelirler, ISO 500 ve Capital 500 gibi ölçütleri içeriyor. Ayrıca, reel sektör ve finans uzmanlarıyla yapılan görüşmeler de değerlendirmeye alınıyor.

Türkiye'nin en zengin aileleri ve kişileri

İşte Türkiye'nin en zengin kişileri ve aileleri:

Koç Ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar üzeri servet. Şevket Sabancı ve Ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar. Erol Sabancı ve Ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar. Türkan Sabancı ve Ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar. Tara Ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar. Eczacıbaşı Ailesi (Eczacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar. Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar. Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar. Özokur Ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar. Erdemoğlu Ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar.

(Tablo örnek olarak ilk 10 sırayı göstermektedir, tam liste için Ekonomist Dergisi'ne başvurulabilir.)

Türkiye'nin en zenginleri listesi incelendiğinde, geçen yılın büyük ölçüde aynı kalması dikkat çekiyor. 2022'de yapılan araştırma ile bu yılın listesi arasında yalnızca 10. sırada değişiklik olduğu görülüyor. Türkiye'nin en zenginleri arasında genellikle Koç, Sabancı, Şahenk, Doğan ve Ülker ailelerinin yer aldığı belirtiliyor. Koç Ailesi ise 2024'ten beri listenin zirvesinde bulunuyor ve bu liderliği korumaya devam ediyor.