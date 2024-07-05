TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Zamlı fiyatı, 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TürkNet, abonelik fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, TürkNet internet fiyatları 399,90 TL'den 499,90 TL'ye yükselecek. Şirket, bu fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcıları da düşünerek çeşitli önlemler aldığını açıkladı.

15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

TürkNet, uzun süredir abonelik fiyatlarını 399,90 TL olarak sabit tutuyordu. Ancak, 15 Temmuz itibarıyla tüketiciler, taahhütsüz internet bağlantıları için 499,90 TL ödemek zorunda kalacak. Ancak şirket, mevcut abonelerini korumak ve yeni aboneler için daha yumuşak bir geçiş sağlamak amacıyla çeşitli kampanyalar sunuyor.

TürkNet, "12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası ile mevcut abonelerine ve yeni abonelerine 399,90 TL'den 1 yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak ödeme imkanı tanıyor.

Yeni aboneler, zamlı fiyatlardan hemen etkilenmeyecekler. TürkNet, yeni abone olmuş kullanıcılarına ilk üç aylık faturalarını 399,90 TL olarak ödeme imkanı tanıyor. Üç aylık dönemin ardından, bu kullanıcılar da 499,90 TL olan yeni fiyattan faturalandırılacaklar. Bu düzenleme, yeni abonelerin fiyat artışına daha yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlıyor.