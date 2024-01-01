Vergi Uzmanı Bingöl uyardı! Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Akaryakıt fiyatları, önümüzdeki günlerde ÖTV kaynaklı olarak zamlanacak. Resmi bir açıklama gelmese de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün açıklamasına göre fiyatlar 3 lira artacak.

Yeni yılın başlaması ile birlikte, 2024 yılında bir dizi zam furyası başladı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün açıklamalarına göre, 3 Ocak 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı bir zam yapılacak. Bu zam, birkaç yıl önce alınan bir kararın sonucu olarak gerçekleşecek.

ÖTV'nin artırılması kararı, uzun bir süre önce alınmıştı ve bu düzenleme kapsamında akaryakıttan alınan ÖTV oranı, son altı aylık üretici fiyat endeksi oranına bağlı olarak artırılacaktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bu düzenlemenin, 3 Ocak 2024'te akaryakıt fiyatlarına otomatik bir artış getireceğini belirtiyor.

Akaryakıt cephesine zam geliyor

Bingöl'ün yaptığı açıklamaya göre, en iyimser tahminle bu artışın yüzde 25'in üzerinde olması bekleniyor. Resmi makamlar henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, sektör kaynaklarına göre ÖTV'deki düzenleme, akaryakıt fiyatlarının 3 TL civarında artmasına neden olabilir.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, en büyük üç şehirdeki fiyatlar şu şekildedir:

İstanbul:

Benzin: 34,50 TL

Dizel: 37,15 TL

LPG: 18,18 TL

Ankara:

Benzin: 35,17 TL

Dizel: 37,77 TL

LPG: 18,22 TL

İzmir:

Benzin: 35,35 TL

Dizel: 38,01 TL

LPG: 18,27 TL.