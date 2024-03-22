Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere nakit iade!

Vodafone'un elektronik ödeme platformu Vodafone Pay, İstanbulkart kullanıcıları için heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile İstanbulkart'a bakiye yükleyen müşterilere çeşitli iade fırsatları sunuluyor. Hem yeni müşteriler hem de mevcut kullanıcılar için çekici olan bu kampanya, bakiye yüklemelerinde önemli avantajlar sağlıyor. İşte, detaylar...

Vodafone Pay, İstanbulkart kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Vodafone Pay üzerinden İstanbulkart'a bakiye yükleyen müşterilere çeşitli iade fırsatları sunuluyor. Detaylarıyla incelendiğinde, kampanya iki ayrı gruba hitap ediyor.

Vodafone Pay ile İstanbulkart'a bakiye yükleyenlere fırsat

İlk olarak, Vodafone Pay uygulamasına ilk defa kayıt olan ve İstanbulkart'ına bakiye yükleyen Vodafone müşterileri, 50 TL nakit iade kazanıyorlar. Bunun yanı sıra, Vodafone FreeZone’lu gençler ise aynı işlem sonucunda 100 TL nakit iade alma şansına sahipler.

Diğer yandan, daha önce Vodafone Pay'e üye olan ve bakiye yüklemiş olan kullanıcılar için de cazip bir fırsat sunuluyor. Bu kullanıcılar, Mart ayı içerisinde gerçekleştirecekleri bakiye yüklemelerinde %10'a varan iadelerden faydalanabilecekler. Vodafone FreeZone’lu gençler ise %20'lik bir iade alacaklar. Bu iadeler, maksimum 25 TL ile 50 TL arasında değişiyor.

Kazanılan nakit iadeler, harcama yapılan ayı takip eden ayın ilk 14 gününde Vodafone Pay Kart’a yüklenecek. Bu iadeler, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kart ile mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor. Kampanya, Mart ayının sonuna kadar devam edecek ve her bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilecek. Bu kampanya ile Vodafone, müşterilerine hem ekonomik hem de kullanışlı bir ödeme deneyimi sunmayı amaçlıyor.