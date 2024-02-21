Yanlışlıkla bir gecede %42 değer kazandı

Lyft, mali durum raporundaki bir hata nedeniyle değerine değer kattı. 2024 yılı için kâr marjında bir sıfırı yanlış yazan şirketin hisseleri, eşi benzeri görülmemiş bir yükselişe neden oldu. Lyft, olayın patlak vermesi sonrası duruma açıklık getirdi.

ABD ve Kanada'da hizmet vermekte olan UBER benzeri bir firma olan Lyft, geçtiğimiz gün 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında gelirlerini yıllık bazda yüzde 4 artırarak, 1,22 milyar dolara yükselttiğini söyledi.

Lyft hisseleri, mali kazanç raporunun açıklanması ile ciddi bir yükseliş yaşadı. Açıklamalardan önce 11,70 dolar seviyelerinde işlem gören hisse senetleri, açıklamaya paralel olarak 16,77 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 24 saatteki yükselişi yüzde 42'in üzerinde olan Lyft hisseleri, ciddi bir yükseliş yaşadı.

EKSİK YAZILAN BİR SIFIR, YOL AÇTI

Lyft, mali kazanç raporunu açıkladığı slayt gösterisinde, 2024 yılına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Şirket bu tahminlerde, 2024 yılında yüzde 5'lik kâr marjı yaşanacağını söylüyordu. Slayt gösterisini açıklayan personel, yüzde 0,5 yerine yüzde 5 yazınca tüm bunların yaşanmasına yol açtı.

Konuyla ilgili açıklama ve düzeltmeyi yapan isim, Lyft CEO'su Erin Brewer oldu. Tüm hatayı üstlenen CEO, bunun kötü bir hata olduğunu söyledi.