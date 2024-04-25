Yapay zeka talebi, depolama birimi fiyatlarını uçurabilir

Depolama birimi fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar, teknoloji tüketicileri arasında endişe yaratıyor. Büyük depolama birimi üreticileri, talebi karşılamakta zorlanıyor ve bu durum fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Depolama birimlerinde son dönemde gözlenen ciddi fiyat artışları, tüketicileri endişelendiriyor. Bu artışın ardındaki nedenler arasında ise yapay zekâ uygulamalarının yükselişi etkili oluyor. Büyük depolama birimi üreticileri, talebi karşılamakta güçlük çekiyor ve bu durumun fiyatları yükseltmesi bekleniyor.

Artan talep karşısında arzın yetersiz kalması fiyatları etkiliyor

Önde gelen depolama birimi üreticileri arasında WD ve Seagate gibi isimler, perakende satıcılardan fiyat artışları yapmalarını istiyor. Pandemi döneminde üretim kapasitelerinin azalması, geçmiş dönem zararlarını kapatma ihtiyacı ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik talebin artması, bu fiyat artışlarının ana sebepleri olarak öne çıkıyor.

Özellikle kripto madenciliği gibi yoğun işlem gücü gerektiren yapay zekâ uygulamaları, depolama birimlerine olan talebi arttırıyor. Bu durum, geçmişte GPU'lara yapılan talep artışının bir benzerini depolama birimlerinde yaşanmasına neden oluyor. Artan talep karşısında arzın yetersiz kalması, fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Önümüzdeki çeyrekte depolama birimlerinin fiyatlarında %5 ila %10 arasında bir artış bekleniyor. Bu durum, depolama birimi almayı düşünenler için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Zira yapay zekâ uygulamalarına olan ilginin devam etmesiyle birlikte fiyatların tekrar düşmesi beklenmiyor. Bu nedenle, depolama birimi ihtiyacı olanlar için erken hareket etmek önem taşıyor.