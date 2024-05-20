Yayın akışı şirketleri ücretlendirme modelinde devrim yapmaya hazırlanıyor

Apple, Netflix ve Amazon gibi yayın akışı hizmetleri, yeni bir ödeme sistemi için çalışmalara başladı.

Apple ve diğer önde gelen yayın akışı platformları, eğlence sektöründe devrim niteliğinde bir ücretlendirme modeline geçmeyi planlıyor. Henüz fikir aşamasında olan bu yeni model, oyuncular ve yapım ekibi gibi sektör çalışanlarına, projelerin platformlardaki performansına göre ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu sistem, bir filmin veya dizinin izlenme oranına bağlı olarak çalışanların daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak.

Kullanıcıların izlemeye ayırdığı süre, ikramiyelerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Apple bu yeni ücretlendirme modeli hakkında şirket içi bildirimler yayımladı ve eğlence sektörü profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni modelin temelini oluşturan puan sistemi, çeşitli kriterlere dayalı olarak ikramiyeler sunacak. Bu kriterler arasında, izleyici sayısı, izleme süresi ve programın izleyici kitlesine göre maliyeti yer alacak. Özellikle, Apple TV+ için kaydolan kullanıcı sayısı ve bu kullanıcıların izlemeye ayırdığı süre, ikramiyelerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Modelin arkasındaki ana fikir, performans ile ücreti daha yakından ilişkilendirerek daha kaliteli içerik üretimini teşvik etmek. Günümüzde, yaratıcı ekipler ve oyuncular, projeler henüz tamamlanmadan büyük ödemeler alabiliyor. Bu trend, özellikle Netflix'in sektörde büyük yetenekleri çekmek amacıyla yüksek ücretler ödemesiyle başladı. Ancak artık platformlar, maliyetleri düşürmek ve daha verimli bir sistem oluşturmak amacıyla yeni yöntemler arıyor.

Apple'ın yanı sıra Amazon ve Netflix gibi diğer dev şirketler de benzer puanlama sistemlerini değerlendirmeye aldı. Bu yeni ücretlendirme modelleri, hem içerik kalitesini artırmayı hem de maliyetleri daha etkin yönetmeyi hedefliyor.