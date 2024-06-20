Yeni vergi paketinde şok artış önerisi! Yurt dışı çıkış harcı 3.000 TL olabilir

Yeni vergi paketinde şok artış önerisi! Yurt dışı çıkış harcı 3.000 TL olabilir
Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL değil, 3.000 TL olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarında büyük bir artış yapılması gündemde. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yakın tarihli bir sunumunda bu harcın 3.000 TL'ye yükseltilmesi önerildi.

1500 TL'ye çıkarılması bekleniyordu

Şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışına çıkarken 150 TL harç ödemek zorunda. Ancak TBMM'ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde, bu tutarın yüzde 900 oranında artırılarak 1.500 TL'ye çıkarılması bekleniyordu. Bu artış bile önemli bir yük getirirken, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli sunumunda yer alan öneri, bu tutarın 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngörüyor. Bu da mevcut harç tutarının yüzde 1.900 oranında artırılması anlamına geliyor.

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