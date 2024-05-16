YEO Teknoloji, geniş kitlelere ulaşmak için önemli bir işbirliği kurdu

YEO Teknoloji, yenilikçi adımlarıyla sektördeki varlığını güçlendiriyor. Son duyuruya göre; şirket, geniş kitlelere ulaşmayı ve hizmet yelpazesini artırmayı hedefleyerek önemli bir işbirliği gerçekleştirdi.

YEO Teknoloji, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve hizmet yelpazesini genişletmek amacıyla önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket, ticari ve sanayi tipi Çatı Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) EPC ve proje geliştirmesi alanında faaliyet gösteren SEİSO Enerji'ye yüzde 49 oranında ortaklık kurduğunu açıkladı.

Pazar payını artırmayı hedefliyor

Bu stratejik ortaklık sayesinde, YEO Teknoloji, SEİSO Enerji'nin uzmanlık alanı olan 10 MW altı arazi tipi projeler, Çatı GES projeleri, mikro şebeke uygulamaları ve dağıtık yenilenebilir enerji sistemleri alanında Türkiye, Benelüks ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet göstererek pazar payını artırmayı hedefliyor.

Ortaklık anlaşması, YEO Teknoloji CEO'su Tolunay Yıldız ve SEİSO Enerji'nin kurucusu Solimpeks Grup CEO'su Halil İbrahim Dağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir imza töreni ile resmiyet kazandı.

SEİSO Enerji, 2009 yılında kurulduğundan bu yana birçok önemli projeye imza attı. Bu projeler arasında, Antalya Stadı'nın çatısına kurulan GES projesi, Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli arazi GES projesi ve Benelüks bölgesinde kurulumu tamamlanan 150 MW'ın üzerinde proje bulunuyor.

YEO Teknoloji'nin açıklamalarına göre, şirket bugüne kadar 3 kıtada ve 30'dan fazla ülkede 400'den fazla projede yer aldı. Yenilenebilir enerji santrallerinden endüstriyel tesislere, ticari işletmelerden hanelere kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştiren YEO, dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalleşme odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.