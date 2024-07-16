Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam!

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam!
Son dönemdeki vergi düzenlemeleri çerçevesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Yurt dışı çıkış harcı, yüzde 230 zam yapılarak eski tutarının yaklaşık üç katına çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarında köklü bir değişiklik gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketi taslağı çerçevesinde yapılan düzenlemeyi duyurarak, yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Yurt dışı çıkış harç pulu ne kadar 2024?

Son dönemdeki vergi düzenlemeleri çerçevesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Yurt dışı çıkış harcına yüzde 230 zam yapıldı. Bu karar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışı çıkış harcını makul bir seviyeye artırıyoruz. Yeni harç tutarını 500 TL olarak belirliyoruz. Bu harç tutarı, yeniden değerleme oranına göre her yıl artırılacaktır."

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