Zorunlu trafik sigortası priminde yeni düzenleme

Zorunlu trafik sigortası priminde yeni düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim hesaplamalarına yeni kural geldi. Mayıs ayından bu yana yüzde 2 olan prim, artık yüzde 5'e yükseltildi.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla, tüm araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile motorlu taşıtların zorunlu trafik sigortası ödemelerinde yeni düzenlemeler getirildi.

Hükûmet, Mayıs 2023'te aldığı bir kararla, sigorta primlerini her ay yüzde 2 artırma politikasını benimsemişti. Ancak, yeni alınan kararla birlikte bu politika değişiyor. Artık aylık artış oranı yüzde 5 olarak belirlenecek. Yani, araç sahipleri, zorunlu trafik sigortası primlerinde daha yüksek bir artışla karşılaşacaklar.

Ayrıca, hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında asgari ücrette yaşanan artış ve enflasyon oranları da dikkate alınacak. Bu faktörler, prim belirlemede önemli etkenler olarak değerlendirilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yapılan hesaplamalar üzerinde indirim veya artış yapma yetkisine sahip olacak. Bu yetki çerçevesinde, hasar maliyetleri, asgari ücret artışları ve enflasyon oranları gibi faktörler göz önünde bulundurularak primde düzeltmeler yapabilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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