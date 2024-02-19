Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı!

Zorunlu trafik sigortası uygulamasında "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye'de uzun yıllardır yürürlükte olan zorunlu trafik sigortası sisteminde, yeni bir döneme geçildi. Bugün itibarıyla faaliyete geçen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu", özellikle riskli gruptaki sürücüler için sigorta süreçlerinde önemli iyileştirmeler getiriyor. Artık bireyler, poliçe tekliflerine kolaylıkla ulaşabilecek ve işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabilecekler.

TEKLİF VERMEYEN ŞİRKETLERİN TESPİT EDİLMESİ KOLAYLAŞACAK

Riskli grupta yer alan sürücülerin sigorta süreçlerinde yaşadığı zorluklar, Sigorta Aracıları Teklif Platformu ile son bulacak. Bu yeni sistem sayesinde sigorta şirketleri, riskli gruptaki sürücülere teklif vermekten kaçınan firmaları tespit edebilecek. Bu sayede, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve trafik sigortasının zorunlu hale gelmesi sağlanacak.

Platform, iki aşamalı bir süreci içeriyor. İlk aşamada, acenteler anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden teklif alacak ve bu süreç 10 dakikada tamamlanacak. Anlaşma sağlanamadığı durumlarda ise ikinci aşama devreye girecek ve yine 10 dakika içinde teklif alınacak. Böylelikle, sigorta işlemleri hızlanacak ve daha şeffaf bir süreç oluşturulacak.

Sigorta Aracıları Teklif Platformu, usule aykırı davranan firmaları da belirleyerek incelemeye alacak. Bu firmalar, poliçe düzenlemekten kaçınma durumunda incelenecek ve gerekli önlemler alınacak. Ancak platform, teminat mektubu sunulması veya kefalet sigortası gibi uygulamaları kabul etmeyecek. Bu sayede, güvenilir ve adil bir sigorta süreci sağlanacak.