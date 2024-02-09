13 yıldır ölü olan eski bir uydu, Dünya'ya düşecek!

30 yıl önce uzaya fırlatılan ve 13 yıldır ölü konumda bulunan eski bir ESA uydusunun, bu ay içerisinde kontrolsüz bir şekilde atmosfere girmesi bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 1995 yılında fırlatılan devasa ERS-2 uydusu, uzun yılların ardından Dünya'ya geri dönüyor. 2011 yılında "pasifleştirilerek" çalışmaz duruma getirilen uydu, kontrolsüz bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapacak.

ESA UYDUSU DÜNYA'YA DÜŞECEK

ERS-2'nin uzun yıllar boyunca yörüngede kaldıktan sonra atmosfere girişi, ESA'nın 15 yıl içinde Dünya atmosferine yeniden girmesini sağlamak için aldığı önlemlerin bir sonucudur. Ancak bu geri dönüş, kontrolsüz bir şekilde gerçekleşeceği için uydu nereye düşeceği konusunda hiçbir tahminde bulunamıyor.

Uzay ajansı, ERS-2'nin atmosferde yanarak tamamen yok olup olmayacağı veya yeryüzüne çarpmadan önce parçalanıp parçalanmayacağı konusunda kesin bir bilgi veremiyor. Ancak gezegenin yüzde 70'ini kaplayan sular nedeniyle, uyduyun büyük olasılıkla okyanusa düşeceği tahmin ediliyor.

Gökyüzü gözlemcileri, ERS-2'nin atmosferde yanarak ilerleyişini izlemek için bekliyor. Ancak her ne kadar uydunun insanlara zarar verme olasılığının düşük olduğu bilinse de, bu tür durumların tamamen riske karşı olmadığını unutmamak önemlidir.