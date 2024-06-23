2001'in efsanesi Windows XP, yeniden hayat buldu!

Bir kullanıcı, Windows XP'yi 2011 yılından kalan ve sonradan dokunmatik ekran özelliği eklenen bir MacBook üzerinde çalıştırdı.

2001 yılında piyasaya sürülen ve son yazılım güncellemesini neredeyse on yıl önce alan Windows XP, teknoloji meraklıları tarafından birçok farklı cihazda yeniden keşfediliyor. XDA tarafından bildirilen son deneme, Windows XP'yi 2011 model dokunmatik ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştırmayı başardı.

Dokunmatik ekranın çalışmasını sağlamayı başardı

Teknoloji tutkunu Michael MJD, eski teknolojilere olan ilgisiyle biliniyor. Yaklaşık birkaç hafta önce, erişilebilirlik amacıyla Lingraphica tarafından dokunmatik ekranla donatılmış bir MacBook edindi. Bu cihazla ne yapabileceğini merak eden Michael, MacBook'a Windows XP Tablet PC Edition 2005'i yüklemeye karar verdi ve bu süreci bir video ile belgeledi.

36 dakikalık video boyunca, Michael, Apple'ın Boot Camp yazılımını kullanarak Windows XP'yi dokunmatik MacBook'a yüklemeye çalıştı. Bu süreç, dokunmatik ekran sürücülerini bulmak ve yüklemekle ilgili çeşitli zorluklar içeriyordu. Michael, Internet Archive'dan bulduğu Hampshire Touch, TSHARC-12/10, USB sürücüsünü kullanarak dokunmatik ekranın çalışmasını sağlamayı başardı. Ancak, kurulum sırasında kalibrasyon sorunları yaşadı ve ekranın düzgün çalışmasını sağlamak için çeşitli ayarlamalar yapmak zorunda kaldı.

Windows XP Tablet PC Edition, 2000'lerin başında dokunmatik cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir sürümdü. Bu sürüm, sadece belirli cihazlarla birlikte satılıyordu ve tek başına satın alınamıyordu. Michael, MacBook'a bu sürümü yükleyerek tablet özelliklerini keşfetmeye çalıştı. Ancak, sürücüler ve yazılımlar arasında uyum sorunları yaşadı.

Michael, Windows XP'nin değiştirilmiş bir sürümünü yükledikten sonra el yazısı tanıma ve Windows Journal gibi özellikleri test etmeye başladı. Ayrıca, Ink Ball oyununu oynayarak ve Half-Life'ı kurarak cihazın performansını test etti.