2023 yılında WhatsApp'a hangi özellikler geldi?
2023 yılında WhatsApp, Android ve iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik ve geliştirmeler getirdi. İşte 2023'te WhatsApp'a eklenen bazı yeni özellikler:
2023'te WhatsApp'a gelen özellikler
Numara kaydetmeden mesaj atma: Artık kullanıcılar, telefon rehberine numara kaydetmeden sadece telefon numarasına sahip kişilere mesaj gönderebilirler.
Yüksek kalitede fotoğraf gönderme: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden yüksek kalitede fotoğraf paylaşabilirler.
Görüntülü mesaj gönderme (video mesaj): Artık kullanıcılar, metin veya ses mesajlarına ek olarak görüntülü mesajlar da gönderebilirler.
HD kalitede video paylaşma: Video paylaşımında yüksek çözünürlük ve kalite seçenekleri sunulmuştur.
WhatsApp kanallar: WhatsApp'a benzer şekilde organize edilmiş içerikleri takip etmek ve paylaşmak için WhatsApp Kanalları tanıtıldı.
Mesajları düzenleme: Kullanıcılar, gönderdikleri mesajları düzenleyebilirler.
Proxy özelliği: Güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla proxy özelliği eklendi.
Sınırlamalara yönelik güncellemeler: Kullanıcıları taciz eden, rahatsız eden kişilere karşı daha etkili sınırlama ve engelleme özellikleri getirildi.
Görüntülü aramalar için resim içinde resim modu: Görüntülü aramalar sırasında kullanıcılar, ekranda resim içinde resim modunu kullanabilirler.
Bölünmüş görünüm (android tabletler): Android tablet kullanıcıları, bölünmüş görünüm özelliği sayesinde WhatsApp'ı daha verimli bir şekilde kullanabilirler.
Sohbet kilidi: Kilitli sohbetler için ekstra güvenlik sağlamak amacıyla gizli kod ayarlama özelliği eklendi.
Bilinmeyen numaradan aramaları sessize alma: Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği kullanıcılara sunuldu.
E-posta ile hesap doğrulama: Kullanıcılar, e-posta ile hesaplarını daha güvenli bir şekilde doğrulayabilirler.
Görüntülü görüşme sırasında ekranı paylaşma: Görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşma özelliği getirildi.
IP adresi gizleme: Kullanıcılar, IP adreslerini gizleyerek daha fazla gizlilik sağlayabilirler.
Sesli mesajlar için 1 kez görüntüleme modu: Sesli mesajları bir kez dinleme modu eklendi.
Sohbet ve gruplarda mesaj sabitleme: Kullanıcılar, önemli mesajları sohbet ve gruplarda sabitleyebilirler.
Aynı anda iki hesap kullanma: Kullanıcılar, aynı cihaz üzerinden iki farklı WhatsApp hesabını aynı anda kullanabilirler.
Durum güncellemelerine sesli not ekleme: Durum güncellemelerine sesli notlar ekleyebilme özelliği eklendi.
Grup sohbetlerine profil simgesi ekleme: Grup sohbetlerine özelleştirilmiş profil simgeleri eklenebilir.
Güvenlik özellikleri: Hesap Koruma, Cihaz Doğrulama, Otomatik Güvenli Kod gibi güvenlik önlemleri uygulandı.
Tamamlayıcı mod (aynı whatsapp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanma): Kullanıcılar, aynı WhatsApp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanabilirler.
Uygulama ayarlarına hızlı erişim için arama çubuğu: Kullanıcılar, uygulama ayarlarına daha hızlı erişim için arama çubuğunu kullanabilirler.
Çeşitli arayüz iyileştirmeleri, değişiklikler: Kullanıcı deneyimini artırmak için çeşitli arayüz iyileştirmeleri ve değişiklikler yapıldı.