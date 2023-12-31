WhatsApp, 2023 yılında uygulamaya birçok yeni özellik getirdi. Peki 2023 yılında WhatsApp'a hangi özellikler geldi? İşte detaylar...

2023 yılında WhatsApp, Android ve iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik ve geliştirmeler getirdi. İşte 2023'te WhatsApp'a eklenen bazı yeni özellikler:

2023'te WhatsApp'a gelen özellikler

Numara kaydetmeden mesaj atma: Artık kullanıcılar, telefon rehberine numara kaydetmeden sadece telefon numarasına sahip kişilere mesaj gönderebilirler.

Yüksek kalitede fotoğraf gönderme: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden yüksek kalitede fotoğraf paylaşabilirler.

Görüntülü mesaj gönderme (video mesaj): Artık kullanıcılar, metin veya ses mesajlarına ek olarak görüntülü mesajlar da gönderebilirler.

HD kalitede video paylaşma: Video paylaşımında yüksek çözünürlük ve kalite seçenekleri sunulmuştur.

WhatsApp kanallar: WhatsApp'a benzer şekilde organize edilmiş içerikleri takip etmek ve paylaşmak için WhatsApp Kanalları tanıtıldı.

Mesajları düzenleme: Kullanıcılar, gönderdikleri mesajları düzenleyebilirler.

Proxy özelliği: Güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla proxy özelliği eklendi.

Sınırlamalara yönelik güncellemeler: Kullanıcıları taciz eden, rahatsız eden kişilere karşı daha etkili sınırlama ve engelleme özellikleri getirildi.

Görüntülü aramalar için resim içinde resim modu: Görüntülü aramalar sırasında kullanıcılar, ekranda resim içinde resim modunu kullanabilirler.

Bölünmüş görünüm (android tabletler): Android tablet kullanıcıları, bölünmüş görünüm özelliği sayesinde WhatsApp'ı daha verimli bir şekilde kullanabilirler.

Sohbet kilidi: Kilitli sohbetler için ekstra güvenlik sağlamak amacıyla gizli kod ayarlama özelliği eklendi.

Bilinmeyen numaradan aramaları sessize alma: Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği kullanıcılara sunuldu.

E-posta ile hesap doğrulama: Kullanıcılar, e-posta ile hesaplarını daha güvenli bir şekilde doğrulayabilirler.

Görüntülü görüşme sırasında ekranı paylaşma: Görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşma özelliği getirildi.

IP adresi gizleme: Kullanıcılar, IP adreslerini gizleyerek daha fazla gizlilik sağlayabilirler.

Sesli mesajlar için 1 kez görüntüleme modu: Sesli mesajları bir kez dinleme modu eklendi.

Sohbet ve gruplarda mesaj sabitleme: Kullanıcılar, önemli mesajları sohbet ve gruplarda sabitleyebilirler.

Aynı anda iki hesap kullanma: Kullanıcılar, aynı cihaz üzerinden iki farklı WhatsApp hesabını aynı anda kullanabilirler.

Durum güncellemelerine sesli not ekleme: Durum güncellemelerine sesli notlar ekleyebilme özelliği eklendi.

Grup sohbetlerine profil simgesi ekleme: Grup sohbetlerine özelleştirilmiş profil simgeleri eklenebilir.

Güvenlik özellikleri: Hesap Koruma, Cihaz Doğrulama, Otomatik Güvenli Kod gibi güvenlik önlemleri uygulandı.

Tamamlayıcı mod (aynı whatsapp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanma): Kullanıcılar, aynı WhatsApp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanabilirler.

Uygulama ayarlarına hızlı erişim için arama çubuğu: Kullanıcılar, uygulama ayarlarına daha hızlı erişim için arama çubuğunu kullanabilirler.

Çeşitli arayüz iyileştirmeleri, değişiklikler: Kullanıcı deneyimini artırmak için çeşitli arayüz iyileştirmeleri ve değişiklikler yapıldı.