2024 OLED iPad Pro'nun fiyatı, Apple hayranlarını çok üzecek

2024'ün iPad Pro'su efsane bir ekrana sahip olacak. Ancak OLED ekranın fiyatı biraz can sıkabilir. İşte detaylar....

Apple'ın 2024 başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPad Pro modelinde, önceki modellerde kullanılan miniLED ve LCD seçeneklerinin yerine OLED ekran teknolojisinin kullanılacağına dair söylentiler gündemde. İddialara göre, LG Display ve Samsung Display gibi üreticilerle olan ilişkiler nedeniyle, LG'nin yeni iPad Pro için OLED panelleri tedarik etme konusunda öne geçtiği belirtiliyor.

2024 OLED iPad Pro fiyatı epey üzecek

Naver adlı Koreli bir blog kullanıcısı olan yeux1122'nin paylaştığı bilgilere göre, LG, başlangıçta iPhone'un AMOLED ekran talebini karşılamakta zorlanmış olabilir, ancak şu anda Samsung'un önünde bulunuyor. LG'nin, Şubat 2024'te seri üretime geçerek yılda 6,5 milyon adet OLED panel tedarik etmesi bekleniyor.

Kaynağa göre, LG'nin yeni iki yığınlı ardışık yapısı sayesinde, iPad Pro'daki organik malzemeli ekranlar konusunda Samsung'dan daha iyi bir konumda olduğu belirtiliyor. Bu değişiklikle birlikte, yeni iPad Pro'nun ekranının parlaklık, genel kalite ve güç tüketimi açısından çok daha iyi olması bekleniyor.

Ancak, bu gelişmelerin yanı sıra, kullanılacak olan yeni ekran teknolojisinin maliyetinin artabileceği ve bu durumun müşterilere fiyat yansıması olabileceği de vurgulanıyor. Yeni iPad Pro modelinin, M3 çipi, geliştirilmiş kameralar, yeni aksesuarlar, Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.