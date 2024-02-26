2024 yılında piyasaya girecek Lenovo dizüstü bilgisayarlar

MWC 2024'e hızlı bir giriş yapan firmalardan Lenovo, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı dizüstü bilgisayarlarını gösterdi.

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) başladı ve birçok teknoloji firması yeni ürünlerini tanıtmaya başladı. Bu etkinlikte öne çıkan firmalardan biri de Lenovo oldu.

2024 YILINDA PİYASA ÇIKACAK LENOVO DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

Lenovo, geniş bir ürün yelpazesiyle MWC 2024'te boy gösterirken, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli dizüstü bilgisayar modelleri sundu. İşte Lenovo'nun MWC 2024'te tanıttığı dizüstü bilgisayar modelleri:

ThinkPad T16 Gen 3 (16" Intel):

Bu model, Intel'in yapay zekâ deneyiminden faydalanarak yüksek tamir edilebilirlik özelliği sunuyor. İşlemci olarak Intel'in 14. nesil Core Ultra kullanılırken, RAM 64 GB'a kadar destekleniyor ve depolama alanı 2 TB'a kadar çıkabiliyor. Ekran ise 4K 60Hz OLED ve 16 inç boyutunda.

ThinkPad T14s Gen 5:

14. nesil Intel Core Ultra işlemciye sahip bu modelde RAM 64 GB'a kadar, depolama ise 2 TB'a kadar çıkabiliyor. Ekran özellikleri ise 2.8K 120Hz OLED ve 14 inç boyutunda.

ThinkPad T14 Gen 5:

Bu modelde işlemci seçenekleri arasında AMD Ryzen 8040 veya 14. nesil Intel Core Ultra bulunuyor. RAM 64 GB'a kadar çıkarken, depolama alanı da 2 TB'a kadar destekleniyor. Ekran özellikleri ise 2.8K 120Hz OLED ve 14 inç boyutunda.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2:

Yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden karşımıza çıkan bu model, başarılı özelliklere sahip bir Surface Book alternatifi olarak dikkat çekiyor. İşlemci olarak Intel'in 14. nesil Core Ultra'sını kullanan bu modelde RAM 32 GB'a kadar destekleniyor. Ekran ise 12,3 inçlik dokunmatik bir ekran ve ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

ThinkBook 14 2-in-1 4. Nesil:

Bu modelin en dikkat çekici özelliği, 360 derece dönebilen ekranıyla farklı kullanım modlarına olanak tanıması. İş temelli bir model olan ThinkBook 14 2-in-1, 14 inçlik bir ekrana, 14. nesil Intel Core Ultra işlemciye ve 64 GB'a kadar RAM desteğine sahip.

Lenovo'nun MWC 2024'te açıkladığı fiyatlar ise şu şekilde: