34 dev teknoloji şirketi, Apple'a karşı!

Apple, Avrupa'daki iOS platformunda Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler, Apple'ın App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vererek geliştiricilere yeni olanaklar sunmasını içeriyor. Ancak, bu değişikliklere 34 büyük teknoloji şirketinin tepkisi sert oldu.

Yakın gelecekte, Apple Avrupa'daki iOS platformunda Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak için önemli değişiklikler yapacak.

34 BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ APPLE'A KARŞI BİRLEŞTİ

Apple'ın artık iOS'ta alternatif uygulama marketlerine izin verecek olması ve geliştiricilere Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmama seçeneği sunacak olması geliyor. Ancak, 34 büyük teknoloji şirketi, Apple'ın uyum eksikliğine ilişkin endişelerini dile getirerek Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Apple, App Store dışından uygulama yüklemeyi mümkün kılarak geliştiricilerden farklı bir komisyon talep edecek. Bu durum, özellikle Spotify gibi şirketlerin tepkisini çekmişti. Şimdi ise Epic Games, Deezer, Threema ve diğer 30 şirket, 6 Mart'taki son uyumluluk tarihinden önce aynı endişeleri dile getirmek üzere Spotify'a katılıyor.

Bu şirketler, DMA'nın başarılı olabilmesi için alternatif uygulama mağazaları ve yan yükleme gibi gerçek rekabet fırsatları yaratılması gerektiğini vurguluyor. Ancak, Apple'ın yeni koşulları, rekabeti kısıtlamak ve iPhone ekosistemi üzerindeki kontrolünü güçlendirmekle suçlanıyor.

Apple'ın önümüzdeki hafta iOS 17.4'ü yayınlamasıyla bu değişikliklerin ne yönde etkili olacağını göreceğiz. Ancak, son tarihin yaklaştığı ve tartışmaların sürdüğü göz önüne alındığında, bu durumun uzun bir mücadeleye dönüşebileceği öngörülüyor.