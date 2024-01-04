500 bin kilometre yol yapan batarya geliştirildi

Volkswagen şirketinin yan kuruluşu PowerCo, QuantumSpace'in bataryalarını testten geçiriyor. 1000 şarj döngüsü geçse de bataryalarda kapasite kaybı yaşanmadı.

Volkswagen'in yan kuruluşu PowerCo, QuantumScape'in geliştirdiği katı hal pillerini dayanıklılık testinden geçirdi. 1000 şarj döngüsü sonrasında, bataryalarda neredeyse hiç kapasite kaybı olmaması heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirildi. QuantumScape, uzun bir süredir yüksek enerji yoğunluğuna sahip, hızlı şarj olan ve güvenli katı hal bataryaları üzerinde çalışıyor.

500 bin kilometre yol yapabilecek bataryalar geliştirildi

PowerCo tarafından yapılan dayanıklılık testinde, 24 katmanlı katı hal hücreleri 1000 şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitesinin %95'ini korudu. Bu sonuç, bir elektrikli aracın çok az menzil kaybıyla 500 bin kilometre yol alabileceği anlamına gelir. Test ayrıca enerji yoğunluğu, hızlı şarj, güvenlik ve kendi kendine deşarj gibi diğer kriterleri de başarıyla karşıladı.

PowerCo CEO'su Frank Blome, katı hal hücresinin potansiyelini destekleyen cesaret verici sonuçlar olduğunu belirtti. QuantumScape'in katı hal hücre teknolojisi, Volkswagen Grubu'nun elektrikli araçları için umut vadeden bir enerji depolama çözümü sunma potansiyeli taşıyor. QuantumScape, bu başarıyı sanayi ölçeğinde seri üretime taşımak için çalışmalarına devam ediyor.