ABD, gelişmiş nükleer enerji için ilk adımı attı! Yeni nükleer çağ başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, gelişmiş nükleer reaktör teknolojilerini teşvik etmek, süreci hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla ADVANCE Yasasını onayladı. Bu yasa, nükleer enerji alanında yeni bir dönemi başlatacak.

ABD Senatosu, iki partinin geniş desteğiyle kabul edilen ADVANCE Yasası (ADVANCE Act) ile nükleer enerjide yeni bir döneme kapı araladı. Yasa, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri için yeni teşvikler yaratılmasını ve nükleer enerji kapasitesinin hızla artırılmasını öngörüyor.

Nükleer enerji yeniden yükseliyor

Son birkaç on yılda arka planda kalan nükleer enerji, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç arttıkça önemini yeniden kazanıyor. Nükleer santraller, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında güvenilir elektrik arzı sağlayabilme kapasitesine sahip oldukları için enerji geçişinde kritik bir rol oynuyor. ADVANCE Yasası, ABD'nin nükleere dönüş sürecini hızlandıracak ve bu alandaki engelleri azaltacak maddeler içeriyor.

ADVANCE Yasası'nın bir versiyonu Temsilciler Meclisi'nden geçmişti ve Senato onayı ile birlikte artık yasalaşması için sadece Başkan Joe Biden'ın imzası bekleniyor. Yasa, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri geliştirmek ve lisans almak isteyen şirketler için maliyetleri azaltmayı, yeni nesil reaktörlerin başarılı bir şekilde devreye sokulması için teşvikler sağlamayı ve belirli sahalardaki nükleer tesisler için lisans verilmesini hızlandırmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, ABD'de yeni nükleer santral kurulumlarını hızlandıracaktır.