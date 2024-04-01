ABD kongresi, Microsoft'un Copilot yapay zekasını yasakladı! Veri güvenliği endişeleri artıyor

ABD Kongresi'nin yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin aldığı yeni karar, Microsoft'un Copilot adlı yapay zeka ürününün Kongre içerisindeki kullanımını yasakladı.

ABD Kongresi, yapay zeka teknolojisinin kullanımına dair yeni bir adım attı ve Microsoft'un Copilot adlı yapay zeka ürününün Kongre içerisindeki kullanımını yasakladı. Aktarılanlara göre, ABD Meclisi'nin Baş İdari Görevlisi Catherine Szpindor, Kongre ofislerine resmi bir not göndererek Copilot'un kullanımının artık yasaklandığını duyurdu.

Microsoft'un Copilot yapay zekasına yasak

ABD Kongresi'nin bu adımı, Siber Güvenlik Ofisi'nin talepleri doğrultusunda atıldığı belirtiliyor. Özellikle Kongre'ye ait verilerin, onaylanmamış bulut hizmetlerine sızdırılma riski bulunduğu için Copilot'un kullanımı yasaklanmış durumda. Bu yasak, Kongre'nin sahip olduğu veya personeline dağıttığı tüm Windows cihazlarında Copilot'un kullanımını engelleyecek şekilde uygulanacak.

Microsoft yetkilileri, kamu kullanıcılarının daha yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını belirtti. Bu nedenle, federal hükümetin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Microsoft yapay zeka araçlarının yol haritasının bu yıl içinde sunulacağını planladıklarını ifade etti.

Bu karar, yapay zeka teknolojisinin kamu kurumları tarafından kullanılmasında artan güvenlik endişelerine ve veri gizliliği kaygılarına işaret ediyor. ABD Kongresi'nin Copilot'a getirdiği yasak, yapay zeka teknolojisinin kullanımıyla ilgili daha geniş çaplı bir tartışmanın da parçası olarak değerlendirilebilir.