Acer, iki yeni Chromebook Plus dizüstü bilgisayarını tanıttı

Acer Google AI özellikli iki yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte yeni dizüstü bilgisayarların tüm özellikleri ve fiyatı...

Acer, kullanıcıların beğenisine sunduğu iki yeni Chromebook Plus modeliyle dikkatleri üzerine çekti: Acer Chromebook Plus Spin 714 ve Acer Chromebook Plus 516 GE. Bu yeni cihazlar, üretkenlik ve eğlenceyi bir arada sunarak kullanıcılara üst düzey bir deneyim vadediyor.

Acer Chromebook Plus Spin 714: Üretkenlik için tasarlandı

Acer Chromebook Plus Spin 714, özellikle hareket halindeki kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. 360 derece dönebilen menteşesi sayesinde bu cihaz, hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabiliyor. İsteğe bağlı USI aktif stylus ile not almak ve çizim yapmak da mümkün.

Cihazın öne çıkan özellikleri:

Intel® Core Ultra 7 İşlemciler: Yüksek performans sunarak Google ve Adobe uygulamalarını rahatça kullanmanıza olanak tanıyor.

Yüksek performans sunarak Google ve Adobe uygulamalarını rahatça kullanmanıza olanak tanıyor. Google AI ve Adobe Uygulamaları: Google AI yazı yazmayı ve arka planlar oluşturmayı kolaylaştırırken, Adobe Photoshop ve LumaFusion uygulamaları fotoğraf ve video düzenleme süreçlerini basitleştiriyor.

Google AI yazı yazmayı ve arka planlar oluşturmayı kolaylaştırırken, Adobe Photoshop ve LumaFusion uygulamaları fotoğraf ve video düzenleme süreçlerini basitleştiriyor. Gemini Entegrasyonu: Google Docs, Sheets, Slides ve Gmail'de notlar oluşturma, özetleme ve e-postaları kişiselleştirme gibi işlevleri destekliyor.

Google Docs, Sheets, Slides ve Gmail'de notlar oluşturma, özetleme ve e-postaları kişiselleştirme gibi işlevleri destekliyor. 14 İnç Dokunmatik Ekran: WUXGA (1920x1200) çözünürlük ve %100 sRGB renk aralığı ile yüksek kaliteli görseller sunuyor. Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

WUXGA (1920x1200) çözünürlük ve %100 sRGB renk aralığı ile yüksek kaliteli görseller sunuyor. Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Yapay Zeka Destekli Kamera: 1440p QHD web kamerası, düşük ışık koşullarında dahi yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.

1440p QHD web kamerası, düşük ışık koşullarında dahi yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. Bağlantı Seçenekleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, HDMI 2.0, iki USB Tip-C, Thunderbolt 4 ve USB Tip-A portları mevcut.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, HDMI 2.0, iki USB Tip-C, Thunderbolt 4 ve USB Tip-A portları mevcut. Pil Ömrü: Hızlı şarj özelliği ile 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Acer Chromebook Plus 516 GE: Oyun ve eğlence için üstün performans

Acer Chromebook Plus 516 GE, bulut oyun hizmetleri için optimize edilmiş bir cihaz olarak öne çıkıyor. NVIDIA GeForce NOW ve diğer bulut oyun platformlarıyla uyumlu olan bu model, oyunseverler için ideal bir seçenek.

Cihazın öne çıkan özellikleri:

NVIDIA GeForce NOW Desteği: GeForce RTX 4080 sunucularından stream ederek 1600p çözünürlükte ve 120 FPS hızlarda oyun oynama imkanı.

GeForce RTX 4080 sunucularından stream ederek 1600p çözünürlükte ve 120 FPS hızlarda oyun oynama imkanı. WQXGA IPS Ekran: 2560x1600 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk gamı desteği ile mükemmel görseller sunuyor.

2560x1600 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk gamı desteği ile mükemmel görseller sunuyor. DTS Ses Desteği: Force-cancelling özellikli woofer'lar ile istenmeyen ses titreşimlerini ortadan kaldırıyor.

Force-cancelling özellikli woofer'lar ile istenmeyen ses titreşimlerini ortadan kaldırıyor. Bağlantı Seçenekleri: RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet LAN ve Wi-Fi 6E desteği ile hızlı internet bağlantısı sağlıyor.

RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet LAN ve Wi-Fi 6E desteği ile hızlı internet bağlantısı sağlıyor. Oyun Odaklı Tasarım: 4 bölgeli ön ayarlı arka aydınlatmalı klavye ve anti-ghosting teknolojisi ile donatılmış.

4 bölgeli ön ayarlı arka aydınlatmalı klavye ve anti-ghosting teknolojisi ile donatılmış. Yapay Zeka Destekli 1080p Web Kamerası: Görüntülü arama ve içerik stream yaparken netliği, aydınlatmayı ve sesi iyileştiren yapay zeka araçları sunuyor.

Görüntülü arama ve içerik stream yaparken netliği, aydınlatmayı ve sesi iyileştiren yapay zeka araçları sunuyor. Depolama ve Bellek: 2 TB'ye kadar PCIe NVMe SSD depolama alanı ve 16 GB'ye kadar LPDDR4X bellek seçenekleri mevcut.

2 TB'ye kadar PCIe NVMe SSD depolama alanı ve 16 GB'ye kadar LPDDR4X bellek seçenekleri mevcut. Pil Ömrü: 10 saate kadar dayanıklılık sunuyor.

Satışa sunulma tarihleri ve fiyatlar