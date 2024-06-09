Acer'dan teknoloji ve yapay zeka ile donatılmış iki yeni laptop

Acer, yeni Chromebook dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Peki, bu bilgisayarların özellikleri neler? İşte fiyatı ve özellikleri...

Acer, yeni teknolojiler ve Google AI özellikleriyle donatılmış iki yeni Acer Chromebook Plus Enterprise modelini tanıttı. Bu yeni modeller, özellikle iş dünyasında video konferans ve yüksek performans gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Yenilikçi donanım ve güçlü performans

Acer Chromebook Plus Enterprise serisi, Intel Core i7-150U işlemciye kadar seçenekler ve 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile geliyor. Bu donanım, yüksek performans ve hızlı işlem yapma kabiliyeti sunarak, kullanıcıların iş akışlarını kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor.

Gelişmiş video konferans özellikleri

Video konferans uygulamaları için optimize edilen bu modellerde, Acer'ın Geçici Gürültü Azaltma (TNR) özelliğine sahip web kameraları bulunuyor. Bu kameralar, aydınlatmayı otomatik olarak ayarlayan, gürültüyü engelleyen ve arka planları bulanıklaştıran yerleşik Google yapay zeka destekli araçlarla donatılmış. Ayrıca, çift hoparlör ve DTS Audio desteği ile üstün ses kalitesi sunuluyor.

Acer Chromebook Plus Enterprise 515

Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CBE595-2/T), 15,6 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Finans, perakende ve hizmet sektörlerinde çalışanlar için özel bir sayısal tuş takımı bulunuyor. Bu model, 579 euro'dan başlayan fiyatlarla Haziran ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514

Dönüştürülebilir tasarımıyla dikkat çeken Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CPE594-1N), 14 inçlik WUXGA ekrana ve 360 derece menteşe özelliğine sahip. Bu model, geleneksel dizüstü bilgisayar modundan tablet moduna geçebiliyor ve USI Active Stylus ile Antimikrobiyal Corning Gorilla Cam üzerinde dokunmatik giriş ve not alma imkanı sunuyor. Bu model, Temmuz ayında 679 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Her iki model de MIL-STD 810H standartlarına uygun, darbelere dayanıklı kasayla üretilmiş. Wi-Fi 6E desteği, HDMI ve çift USB Type-C bağlantı noktaları gibi modern bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, okyanusa bağlı plastik atıklardan üretilen OceanGlass dokunmatik yüzey gibi çevre dostu özelliklerle donatılmış. EPEAT kaydı, geri dönüştürülmüş malzemeler ve Energy Star sertifikası ile çevreye duyarlı bir tasarım sergiliyor.

Yeni Acer Chromebook Plus Enterprise modelleri, ChromeOS'un yerleşik iş yetenekleriyle birlikte geliyor. Bulut tabanlı yönetim, gelişmiş güvenlik ve ayrıntılı kontroller sunarak, kullanıcıların güvenlik ihlallerinden korunmasını sağlıyor. Ayrıca, 7/24 Google desteği ve ChromeOS sorun giderme yardımı da mevcut.

Chrome Education Upgrade özelliğiyle de sunulan bu cihazlar, okullarda cihaz yönetimini kolaylaştırıyor. Yöneticiler, El Değmeden Kayıt ve 7/24 Google desteği gibi işlevsel özelliklerden yararlanarak, cihazları geniş ölçekte yönetebiliyor.