Acer'dan yapay zeka destekli dizüstü bilgisayar: Swift 14 AI tanıtıldı

Acer’ın ilk Copilot+ PC'si Swift 14 AI dizüstü bilgisayarı duyuruldu. İşte bu bilgisayarın fiyatı ve özellikleri...

Acer, yeni nesil dizüstü bilgisayar serisine yapay zeka destekli Swift 14 AI modelini ekledi. Şirketin ilk Copilot+ PC'si olan Swift 14 AI, Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus platformları ile desteklenen çeşitli modellerle piyasaya sürüldü. Bu platformlar, dünyanın en hızlı NPU'larından biriyle donatılmış olup, dizüstü bilgisayarlarda yapay zeka işlevselliğini etkinleştiriyor.

Üstün donanım özellikleri

Yeni Swift 14 AI, Qualcomm'un 4nm işlem düğümünde üretilmiş Snapdragon X Elite platformu ile güçlendirilmiş durumda. Cihaz, 12 yüksek performanslı CPU çekirdeği, 3,8 TFLOPS entegre Qualcomm Adreno GPU ve 45 TOPS kapasiteli Qualcomm Hexagon NPU içeriyor. Ek olarak, 32 GB'a kadar LPDDR5X-8533 bellek ve 1 TB'a kadar NVMe PCIe Gen 4 SSD ile donatılmış.

Swift 14 AI, çeşitli yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor:

Recall: Kullanıcılar, hatırladıkları ipuçlarını tanımlayarak bilgisayarlarında gördükleri her şeyi kolayca bulabiliyor.

Kullanıcılar, hatırladıkları ipuçlarını tanımlayarak bilgisayarlarında gördükleri her şeyi kolayca bulabiliyor. Keşfedilebilir Zaman Çizelgesi: Daha önce kullanılan uygulamalara, belgelere veya mesajlara geri dönmeyi sağlıyor.

Daha önce kullanılan uygulamalara, belgelere veya mesajlara geri dönmeyi sağlıyor. Live Captions: Canlı çeviriler ve otomatik konuşma altyazıları sağlıyor, 44 dilden İngilizceye gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.

Canlı çeviriler ve otomatik konuşma altyazıları sağlıyor, 44 dilden İngilizceye gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Cocreator: Görsel veya yazılı tariflerle yapay zeka görüntüleri ve metinler oluşturulabiliyor.

Görsel veya yazılı tariflerle yapay zeka görüntüleri ve metinler oluşturulabiliyor. Auto Super Resolution: Oyunların grafik çözünürlüğünü ve kare yenileme hızlarını otomatik olarak yükseltiyor.

Oyunların grafik çözünürlüğünü ve kare yenileme hızlarını otomatik olarak yükseltiyor. Windows Studio Effects: Aydınlatma koşullarını iyileştiriyor ve istenmeyen gürültüyü engelliyor.

Aydınlatma koşullarını iyileştiriyor ve istenmeyen gürültüyü engelliyor. Sanatsal Filtreler: Video görüşmeleri sırasında kullanıcıların kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini sağlıyor.

Tasarım ve ekran

Swift 14 AI, kapağındaki AI simgesi ve dokunmatik yüzeyde, Copilot etkinleştirildiğinde yanan Etkinlik Göstergesi ile dikkat çekiyor. 14,5 inç WQXGA (2560x1600) IPS ekran, 120 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk gamı desteği sunuyor. TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 sertifikası sayesinde zararlı mavi ışığın etkilerini en aza indiriyor.

İleri seviye kamera ve konferans araçları

Dizüstü bilgisayar, üçlü mikrofon dizilimine ve gizlilik kapağına sahip 1440p QHD IR web kamerası ile donatılmış. Acer PurifiedView 2.0 ve Acer PurifiedVoice 2.0, yapay zeka destekli konferans araçları ile kullanıcıya üst düzey bir video konferans deneyimi sunuyor. Ayrıca, cihazda yer alan özel bir tuş ile AcerSense uygulamasına ve yapay zeka özellikleri kitaplığına hızlı erişim sağlanabiliyor.

Swift 14 AI, biyometrik kimlik doğrulama ve yüz tanıma ile oturum açmayı destekleyen Windows Hello özelliğine sahip. Cihaz, PCR plastik kullanarak çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj içinde sunuluyor. Ayrıca, en yüksek çevre standartlarına uygunluğu gösteren EPEAT Gold sertifikasına sahip.

Fiyatlandırma

Swift 14 AI, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özellikleri ile hızlı ve güvenilir bağlantı sunuyor. İki USB Type-C ve iki USB 3.2 Type-A bağlantı noktası, genişletilebilirlik sağlıyor. Acer Swift 14 AI (SF14-11) modelinin haziran ayında EMEA bölgesinde 1.499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.