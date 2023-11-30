Activision Blizzard'ın mobil oyun mağazası kurmayı amaçladığı ortaya çıktı

Google ile Epic Games arasında devam eden davada ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Activision Blizzard'ın kendi mağazasını kurmayı amaçladığı öğrenildi.

Google ile Epic Games arasındaki antitröst davası, Activision Blizzard'ın 2019'da gündemine aldığı ancak hayata geçirmediği mobil oyun mağazası projesini gün yüzüne çıkardı. Epic Games, Google'ın Android pazarındaki oyun mağazası tekelini korumak için bazı firmalara ödemeler yaptığını iddia etmiş, bu iddialar arasında Activision Blizzard da yer almıştı.

Activision Blizzard'ın planı ortaya çıktı

Mahkeme sürecinde ortaya çıkan belgelere göre, Activision Blizzard'ın "Project Boston" adını verdiği proje kapsamında Android cihazlar için kendi oyun mağazasını açma planları yaptığı ortaya çıktı. Bu mağazada sadece Activision Blizzard'ın değil, diğer oyun geliştiricilerin de oyunlarını yayınlamalarına izin verilmesi düşünüldü. Komisyon oranının ise %12 olması planlanan mağaza, Android'in yanı sıra iPhone'a da taşınacaktı.

Projenin bir parçası olarak Google ile pazarlık edebilmek amacıyla projeyi geliştiren Activision Blizzard, Google'ın daha cazip bir teklif sunmaması durumunda kendi mağazasını kurma kararı almış. Ancak sonuç olarak Google, Activision Blizzard King'e 360 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş ve projenin hayata geçirilmesi engellenmiş.

Activision Blizzard King'in CFO'su mahkeme sürecinde yaptığı açıklamada, kendi mağazasını kurmanın maliyet açısından verimsiz olduğunu belirtirken, Epic Games ise Google'ın, Activision Blizzard'ın bu adımını atması durumunda başka firmaların da benzer yolları izlemesinden endişe ettiği için bu yaklaşımı benimsediğini savunuyor.