ADATA, XPG ve ADATA Industrial, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonuyla Computex 2024'te

Taipei'de gerçekleşecek olan Computex 2024, teknoloji dünyasının nabzını tutacak bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Bu yıl, ADATA, XPG ve ADATA Industrial gibi önde gelen markalar, fuarda teknolojinin ve sürdürülebilirliğin geleceğini şekillendirecek yenilikçi ürünlerini sergileyecek. 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, "Bugünü Şekillendir, Yarını Kucakla" vizyonuyla katılımcıları en yeni akıllı teknoloji ve sürdürülebilirlik girişimleriyle buluşturacak.

Taipei'de gerçekleşecek olan Computex 2024, teknoloji dünyasının önde gelen markalarını bir araya getiriyor. Bu yıl ADATA, oyun markası XPG ve endüstriyel sınıf depolama markası ADATA Industrial, "Bugünü Şekillendir, Yarını Kucakla" vizyonuyla etkinlikte yer alacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, son teknoloji ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı girişimler tanıtılacak.

Yenilikçi ürünlerle dolu bir etkinlik

ADATA, Computex 2024'te "AI Bilişim", "Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik" ve "Etkileyici Gerçeklik" kategorilerinde yeni ürünlerini sergileyecek. Bu etkinlik kapsamında, dünyanın ilk yapay zeka destekli oyun dizüstü bilgisayarı, XPG NIA oyun el konsolu, kapsamlı soğutma çözümleri ve daha fazlası görücüye çıkacak. Ayrıca, 4-12 Haziran tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek olan ADATA'nın sanal etkinliği, tüm dünyadaki kullanıcıların yenilikçi ürünleri deneyimlemesine olanak sağlayacak.

Yapay zeka ve yüksek performans dengesi

ADATA, AI Bilişim kategorisinde yüksek performanslı yapay zeka bileşenlerini içeren akıllı iş istasyonları, hız aşırtılmış bellekler, bellek kartları ve oyun dizüstü bilgisayarları tanıtacak. XPG DEFENDER WS L akıllı AI iş istasyonu, işlem yetenekleri ve gürültü azaltma özelliğiyle dikkat çekerken, XPG XENIA 15G dizüstü bilgisayar 24TB SSD depolama ve 96GB DRAM ile öne çıkıyor.

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri

ADATA, DDR5 8000 R-DIMM bellekleri ve LPCAMM2 bellek ürünlerini tanıtacak. Hız aşırtılmış DDR5 8000 R-DIMM bellekleri, daha hızlı ve sorunsuz yapay zeka modelleri için tasarlanırken, LPCAMM2 bellekler JEDEC standartlarına uyumlu ve yeni tasarım mimarileriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, saniyede 800MB okuma hızına sahip microSD SD7.1 Express ve saniyede 1.700MB okuma hızına sahip SD8.0 Express bellek kartları da fuarın önemli ürünleri arasında yer alacak.

Çevreci yaklaşım ve sürdürülebilirlik odaklı ürünler

ADATA, Computex 2024'te çevreci yaklaşımla üretilen ürünleri de tanıtacak. Yüzde 85'i geri dönüştürülmüş plastikten yapılan EC600 2.5 inç HDD/SSD ve yüzde 85 PCR plastik içeren UC320 flash disk, çevre dostu ve sürdürülebilirlik odaklı ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, Computex BC Ödülü'ne layık görülen Project NeonStorm PCIe Gen5 SSD ve LEGEND 970 PRO PCIe Gen5 SSD gibi ürünler de sergilenecek.

Ödüllü tasarımlar ve yenilikçi donanımlar

XPG INVADER X Mid-Tower kasa gibi ödüllü tasarımların yanı sıra, XPG'nin yeni oyun el konsolu XPG NIA ve güç kaynağı portföyü de ziyaretçilere sunulacak. Computex ziyaretçileri, yeni çıkan ürünlerle birlikte SORCERER ve SORCERER MINI oyun klavyelerini, PRECOG STUDIO oyun kulaklığını ve diğer donanımları deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Computex 2024'teki ADATA standı

ADATA'nın ürünlerini keşfetmek isteyenler, 4- 14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi sergiye katılabilirler. Etkinliğe katılanlar, favori ürünlerine destek vererek SD810 harici SSD, HC300 ECO harici disk, Amazon hediye çekleri gibi ödüller kazanma şansını elde edecekler.