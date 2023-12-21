Adobe, 20 milyar dolarlık Figma anlaşmasından bakın neden vazgeçmiş

Adobe, 20 milyar dolarlık Figma anlaşmasından bakın neden vazgeçmiş
Figma'yı satın almak için 20 milyar dolar ödeme yapacak olan Adobe, bu anlaşmadan geri adım attı. Peki sebebi neydi? İşte sebebi de ortaya çıktı.

Adobe'nin geçtiğimiz aylarda 20 milyar dolarlık bir satın alma teklifi ile Figma'nın kapısını çalması ve bu teklifin Figma tarafından kabul edilmesi, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık düzenleme kurumlarının dikkatini çekmişti. İki şirket arasında imzalanan sözleşmeler, düzenleme kurullarının inceleme sürecinde iptal edildi. İptal kararının detayları sonunda paylaşıldı.

Adobe'un Figma'dan vazgeçme sebebi belli oldu

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık düzenleme kurumları, anlaşmanın küresel pazarlarda rekabeti önemli ölçüde azaltabileceği endişesiyle harekete geçmiş ve rekabeti engelleyici bulmuşlardı. Adobe danışmanı Dana Rao, bir podcastte yaptığı açıklamada, iki firmanın rekabet hâlinde olmadığını ve Figma'ya rakip sayılabilecek tek uygulamalarının Adobe XD olduğunu belirtti. Rao, Adobe XD'nin bu yılın başlarından beri "yaşam desteğe bağlı olduğunu" ifade etti. Ancak Rao, XD'nin başarısız olduğunu ve iki firmanın müşteri tabanlarında bir örtüşme olmadığını belirtti. İki şirketin rekabeti önlemek için anlaşmayı iptal etme kararı, düzenleyicilerin yeni rekabet doktrinlerine odaklandığı bir döneme denk geldi.

Rao, rekabet kurullarıyla ilgili olarak, düzenleyicilerin antitröst analizlerinde rekabetin geleceğinin önemli bir rol oynadığı yaklaşımın "fazla odaklı" olduğunu söyledi. İki şirketin anlaşmadan çekilmesinin ardından, Adobe'un Figma'ya 1 milyar dolar ödeme yapacağı açıklandı. Rao, gelecekteki rekabet sorunlarını çözmek için anlaşma yapmamak gerektiğini ifade etti ve Adobe'un diğer firmalar gibi bu kararlara karşı mücadele etmemesinin nedenini, kurumların neyin ikna edip neyin edemeyeceğini anladıklarını ve her iki taraf için de mücadeleye devam etmenin anlamsız olduğunu belirtti.

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