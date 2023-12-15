Adobe, abonelik iptalini zorlaştırdığı iddiasıyla inceleme altına alındı

Adobe, müşterilerinden gelen şikâyetler sonrasında "abonelik iptali işlemlerinin çok zor olduğu" gerekçesiyle ABD'de yakın markaja alındı.

Adobe, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan incelemelerle ilgili belgeleri paylaştı. SEC, şirketlerden finansal durumlarını etkileyebilecek konularda bilgi sağlamalarını istiyor. Belgelerde, FTC'nin inceleme yaptığı ve sonuçların henüz açıklanmadığı belirtiliyor.

Adobe, Haziran 2022'de başlayan incelemelerin devam ettiğini ve incelemenin nedeninin kamudan gelen talepler olduğunu açıkladı. Araştırmanın odak noktasının üyelik iptali ve hesap kapatma konuları olduğu belirtildi. Şirket, uygulamalarının yasalara uygun olduğunu savunurken, FTC ile görüşmelere devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, bu sorunun finansal olarak etkileyebileceği konusunda da bilgi verdi.

FTC tarafından mart ayında şirketlere gönderilen bilgilendirme, abonelik iptali süreçlerinin şeffaf ve kullanıcı dostu olması gerektiğini vurguluyor. Şirketler, basit iptal mekanizmaları sunmalı ve üyelik iptali seçeneğini açıkça sunmalıdır. Aynı zamanda kullanıcılara, alternatif seçenekleri görmek isteyip istemedikleri de sorulmalıdır. Üyeliklerin yenileneceği tarihlerde abonelerin bilgilendirilmesi de bu kurallar arasında yer alıyor.

Özellikle abonelik iptalleri ve yenileme süreçlerindeki düzenlemeler konusunda Adobe'nin sorun yaşaması bekleniyor. Şirketin abonelik iptali sadece ilk 2 haftada mümkün olup, sonrasında abonelik ücreti kullanım süresine göre tahsil ediliyor. Ayrıca, abonelik yenileme tarihlerine dair bilgilendirme sistemi bulunmuyor ve abonelik otomatik olarak yenileniyor.