Adobe, PDF'leri özetleyecek yapay zeka asistanını duyurdu

Adobe'nin son duyurusuyla birlikte yapay zekâ teknolojisi, belge işleme süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaşamaya hazırlanıyor. Adobe'nin Acrobat AI Assistant adını verdiği yeni yapay zekâ aracı, belge yönetimi ve analizini önemli ölçüde kolaylaştıracak bir dizi yenilikçi özellik sunuyor.

Yapay zekâ teknolojisinin etkisi, iş süreçlerini dönüştürmeye devam ediyor. Son gelişmelerden biri de Adobe'den geldi. Adobe, kullanıcıların PDF'lerle daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan "Acrobat AI Assistant" adlı yapay zekâ aracını tanıttı.

Yenilikçi özelliklerle donatılmış Acrobat AI Assistant

Adobe'nin sunduğu bu yeni yapay zekâ aracı, kullanıcıların PDF'lerle olan etkileşimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Acrobat AI Assistant, başta PDF dosyaları olmak üzere Word, PowerPoint, toplantı notları ve diğer dokümanlar üzerinde çalışırken kullanıcılara yardımcı oluyor. Kullanıcılar, doküman içeriğini daha iyi anlamak ve özetlemek için doğal bir dilde sorular sorabilme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca, metin içeriğine dayalı olarak sorular önererek kullanıcıların belirli konulara odaklanmasını sağlıyor.

Yenilikçi arama ve içerik analizi özellikleri

Acrobat AI Assistant, belgelerde içerik aramayı kolaylaştırıyor. Geleneksel arama fonksiyonlarından farklı olarak, bu araç belgelerde belirli bölümleri bulabiliyor ve önemli noktaları vurgulayarak listeliyor. Kullanıcılar bu listeleri kopyalayıp mail ile gönderebilir veya sunumlar, raporlar gibi yerlerde kullanabilirler. Ayrıca, araç istenilen noktalara kolay erişim için tıklanabilir bağlantılar da oluşturuyor.

Adobe'den açıklama ve ücretlendirme

Adobe Döküman Bulut Kıdemli Başkan Yardımcısı Abhigyan Modi, Acrobat AI Assistant'ın, milyarlarca kullanıcıya belge okumaktan sohbet etmeye geçiş yapma fırsatı sunduğunu belirtti. Aracın PDF'ler için güvenilir bir platform olduğunu vurgulayan Modi, öngörülerin ve formatların kolay ve hızlı bir şekilde alınmasını sağladığını dile getirdi. Adobe AI Assistant, herkese açık olup, Reader veya Acrobat üyesi olanlar tarafından kullanılabilir. Ancak aracın eklenti olarak alınması gerekiyor. Abonelik ücreti ise 4,99 dolardan başlıyor ve bu fiyatlar 5 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak.