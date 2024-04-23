Adobe Photoshop'a yeni yapay zeka özellikleri ekleniyor!

Adobe, Photoshop uygulamasına yepyeni yapay zeka özellikleri geleceğini duyurdu.

Teknoloji devi Adobe, Photoshop'u daha da üretken hale getirmek için yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl, fotoğraf düzenleme uygulamasına üretken yapay zekâyı entegre eden Adobe, şimdi ise daha fazla yapay zekâ aracının kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Üçüncü nesil Firefly modelinin getireceği yenilikler

Şirketin yeni Firefly Image 3 modelinden destek alan bu özellikler, şu anda beta olarak Photoshop uygulamasında kullanıma sunuldu ve Adobe, yılın sonlarına doğru tüm kullanıcılar için erişilebilir olacağını belirtti. Üçüncü nesil Firefly modelinin getireceği yenilikler ise oldukça dikkat çekici.

"Görsel Oluştur" veya "Metinden Görsele" adı verilen özellik, basit bir metin komutuyla kullanıcıların görsel oluşturmasını sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar hayal ettikleri görselleri kolayca oluşturabiliyorlar.

Öne çıkan bir diğer özellik ise "Referans Görsel". Kullanıcılar, yapay zekânın referans alabileceği bir görüntü yüklüyor ve araç, bu görüntüden ilham alarak benzer stil ve renklere sahip sonuçlar oluşturuyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar istedikleri sonuçlara daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Arka plan oluşturma özelliği de yeni gelenlerden biri. Kullanıcılar, görsellerin arka planlarını değiştirip yenileyebiliyorlar. Özellikle ürün tanıtımı gibi alanlarda büyük fayda sağlayabilecek bu özellik, kullanıcıların görsellerini daha çekici hale getirmelerine imkan tanıyor. Ayrıca "Ayrıntıları İyileştir" özelliği ile görsellerin kalitesi ve detayları da yapay zekâ tarafından geliştirilebiliyor.

Son olarak, "Benzer Oluştur" özelliği, Firefly'ın oluşturduğu bir sonuca ek olarak o görsele benzer farklı varyasyonların oluşturulmasını sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar istedikleri görsel çeşitliliğine ulaşarak daha etkileyici sonuçlar elde edebiliyorlar.