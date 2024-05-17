AGON by AOC, yeni G4 serisi monitörlerini tanıttı

Teknoloji devi AGON by AOC, oyuncular arasında büyük beğeni toplayan AOC GAMING portföyüne yeni bir soluk getiriyor. Son olarak tanıtılan G4 serisi monitörler, oyuncular için heyecan verici özelliklerle dolu.

AGON by AOC, uzun süredir büyük beğeni toplayan AOC GAMING portföyüne son katılan G4 serisi monitörlerini duyurdu. Yeni serinin 23.8 inçlik 24G4XE ve 27 inçlik 27G4XE modelleri, oyuncular için heyecan verici özellikler sunuyor. Ödüllü G2 modellerinin yerine geçen G4 serisi monitörler, siyah ve yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. İç ve dış güncellemelerle birlikte, bu monitörler oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yüksek yenileme hızı ve tepki süresiyle dikkat çekiyor

24G4XE ve 27G4XE modelleri, temel ergonomik gereksinimleri karşılarken maliyeti azaltan bir ayak tasarımıyla geliyor. Her iki model de yüksekliği ayarlanabilir ve eğme ayarı (-5/23°) sunuyor. 23.8 inç ve 27 inç ekran boyutlarına sahip olan bu monitörler, yüksek yenileme hızı ve tepki süresiyle dikkat çekiyor. Her iki model de 180 Hz yenileme hızına ve 1 ms GtG tepki süresine sahip Hızlı IPS panellerine sahip, Full HD çözünürlük sunuyor.

Çerçevesiz tasarımlarıyla öne çıkan bu monitörler, oyunculara kişiselleştirilmiş yükseklik ve açı ayarı sağlayan VESA 100x100 montaj kapasitesine sahip. Adaptive-Sync desteği bulunan monitörler, oyuncu odaklı modlar ve özellikler sunan OSD menüsü ve G-Menu yazılımıyla birlikte geliyor. Her iki modelde 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.4 girişi bulunuyor. Ayrıca, multimedya için 2 adet 2W hoparlör de mevcut.

AOC GAMING 24G4XE ve 27G4XE modelleri, 3 yıl garanti ile sunuluyor ve Mayıs sonundan itibaren KDV dahil sırasıyla 190 USD ve 210 USD üretici tavsiye edilen fiyatlarla piyasada bulunabilecek. Bu yeni nesil monitörler, oyuncular için daha yüksek performans ve oyun deneyimi vaat ediyor.