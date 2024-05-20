Airbus'un yeni hava aracı "Racer": Helikopter ve uçakların muhteşem birleşimi

Airbus, Racer adını verdiği yeni hava aracını tüm dünya ile paylaştı. İşte Racer'dan büyüleyici görüntüler...

Airbus, acil müdahale ekiplerinin hava operasyonlarını hızlandırmak ve uçuş sürelerini optimize etmek amacıyla tasarlanmış, benzersiz bir hava aracı olan "Racer"ı tanıttı. Bu yeni hava aracı, yarı helikopter, yarı uçaktan oluşuyor ve uçak benzeri kanatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca öne bakan pervaneleri ve üzerindeki helikopter benzeri pervanesi ile görsel açıdan iki farklı hava aracının birleşimini andırıyor.

Geleneksel uçaklara kıyasla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunu azaltıyor

Airbus, Racer'ın tanıtım modelini Fransa'nın Marsilya kentinde ilk kez sergiledi. Bu tanıtım, geçtiğimiz günlerde Airbus tarafından yayınlanan yeni uçuş görüntüleri ve videolarını takip ediyor.

Airbus Helicopters dış iletişim başkanı Laurence Petiard, The Verge ile yaptığı bir görüşmede, Racer'ın Clean Sky 2 projesinde yer alan ortaklar için düzenlenen bir törende sergilendiğini belirtti. Bu projede 13 farklı Avrupa ülkesinden 40 ortak bulunuyor ve Racer'ın uçuşunu ve özelliklerini yakından inceleme fırsatı buldular.

Avrupa Birliği'nin Clean Sky 2 programı, daha çevreci ve düşük emisyonlu hava taşımacılığının geliştirilmesine odaklanıyor. Programın başkanı Julien Guitton, insanların hızlı seyahat isteklerini, çevresel etkiyi minimumda tutarak karşılamayı hedeflediklerini belirtiyor. Guitton, Racer'ın simülasyonlarının, geleneksel uçaklara kıyasla yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmaya yönelik Clean Sky 2 gereksinimlerini karşıladığını vurguluyor.