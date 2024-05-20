Akıllı robot süpürge markası Roborock, "Garfield" iş birliği yapacak

Roborock, yeni Garfield filmi iş birliğini açıkladı.

Roborock, Columbia Pictures ve Alcon Entertainment iş birliğiyle hazırlanan Garfield filmi, izleyicilere eğlenceli ve temizlik dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs'ta Türkiye'de gösterime girecek bu yeni filmde, Garfield'ın tembel ve eğlenceli karakteri ile Roborock'un yenilikçi temizlik çözümleri bir araya geliyor.

Garfield ve Roborock

Roborock ve Garfield filmi, izleyicilere geniş kapsamlı bir pazarlama kampanyası sunacak. Ürün yerleştirme, televizyon reklamları, açık hava, dijital ve sosyal medya entegrasyonları ile dünya çapında geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Bu iş birliği, Garfield'ın hayranlarına Roborock'un otomatik ev temizlik çözümlerinin sunduğu avantajları eğlenceli bir şekilde tanıtacak.

Filmde Garfield, mutfaktan banyoya kadar her yerde karışıklık yaratma konusundaki ününü sürdürüyor. Tembellikten hoşlanan ve temizlikten kaçınan Garfield, birçok ev sahibinin ortak derdini temsil ediyor. Filmin ilerleyen bölümlerinde, Garfield ve sadık köpeği Odie'nin, Roborock robot süpürgesi ile eğlenceli anlar yaşadığı sahneler izleyicilere keyifli dakikalar sunacak. Roborock, Garfield'ın yarattığı karışıklıkları hızla temizleyerek adeta bir kahramanlık sergiliyor.

Roborock'un Kurucusu ve CEO'su Richard Chang, bu iş birliği hakkında duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Roborock olarak, Garfield Filmi ile iş birliğimizin heyecanını yaşıyoruz. Garfield'a hayatında eksik olan ve onu sorumluluklarından özgürleştiren temizlik çözümünü sunduğumuz için mutluyuz." Chang, evcil hayvan sahiplerine hitap ederek, "Kedi, köpek veya başka bir evcil hayvan sahibiyseniz bilirsiniz, zaman zaman evcil hayvanlarımız ortalığı dağıtabilir. Roborock'un sorunsuz temizlik çözümleri sayesinde ise evcil hayvan sahipleri temizlik konusunda daha az endişelenerek, tüylü dostlarıyla hayatın tadını çıkarabilir."

Garfield filmi, Türkiye'de 31 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.