Akıllı telefon satışları sonunda ölü toprağını üstünden atıyor

Son zamanlarda akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşanıyordu. Ancak son rapora göre, akıllı telefon pazarının toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor.

2023 yılının sonuna yaklaşılırken, küresel akıllı telefon pazarında toparlanma sürecinin yaşandığı bildiriliyor. Canalys'in pazar araştırması raporuna göre, geçtiğimiz iki yılda yaşanan ciddi düşüşe rağmen, 2023 yılında küresel akıllı telefon sevkiyatlarında %5'lik bir düşüş bekleniyor. Bu, önceki yıla göre %12'lik bir düşüş yaşanmışken olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Akıllı telefon sevkiyatında yüzde 4 artış bekleniyor

Rapora göre, 2024 yılında ise akıllı telefon sevkiyatlarında %4'lük bir artış bekleniyor. Bu durum, özellikle yeni iPhone 15 serisi ve Galaxy S24 serisinin tanıtılmasının ardından olumlu bir işaret olarak yorumlanıyor. 2027 yılına gelindiğinde küresel akıllı telefon pazarının yıllık %2,6 büyüyerek 1,25 milyar sevkiyata ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki yıl, Avrupa akıllı telefon pazarının %7'lik bir büyüme ile en hızlı toparlanacak pazar olması beklenirken, Asya Pasifik ve MEA pazarlarının da %6'lık bir büyüme yaşaması öngörülüyor. Latin Amerika pazarının %4 büyümesi beklenirken, Çin pazarında ufak bir büyüme ve Kuzey Amerika pazarında %2'lik bir düşüş gözlemlenebilir.

Canalys Kıdemli Analisti Toby Zhu, akıllı telefon sektörünün en karanlık günlerinden çıktığını belirtirken, tüketicilerin artık akıllı telefonlara daha fazla değer verdiğini ve daha pahalı cihazları tercih ettiğini ifade etti. Ortalama satış fiyatlarının 2017'deki 332 dolardan 2023'te 440 dolara çıktığı gözlemleniyor. Zhu, donanım üreticilerinin stratejik olarak yeni ve gösterişli özellikler sunarak tüketicileri cezbetmeye çalışacağını öngörüyor.

Canalys'e göre, 2024 yılında satılacak akıllı telefonların %5'ten azının cihaz içi yapay zeka yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Bu, sektördeki yapay zeka odaklı gelişmelerin hala tam anlamıyla benimsenmediğini gösteriyor.