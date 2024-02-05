Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi!

Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü hava koşullarından dolayı bir kez daha ertelendi.

Uzay seyahatlerinin öncü şirketlerinden SpaceX, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının beklenen tarihi olan 5 Şubat öncesinde yaşanan hava durumu koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi

Florida kıyısındaki hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle Dragon ve Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılmayacağı belirtilirken, ekiplerin ayrılış planlarını güncel hava koşullarını göz önünde bulundurarak takip edecekleri ifade edildi.

Gezeravcı ve ekibinin dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 saat süreceği tahmin ediliyor. İniş noktası olarak, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından biri hedefleniyor. SpaceX'in ISS'den ayrılışın yeni tarihi konusunda ise şirket tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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