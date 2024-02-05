Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü hava koşullarından dolayı bir kez daha ertelendi.